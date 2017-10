La situación en Cataluña trasciende más allá de España y muestra de ello es el posicionamiento de numerosos rostros internacionales que se manifestaron en las redes el pasado domingo en contra de la represión policial y la violencia del 1-O. Lo hicieron Alex Kapranos, cantante del grupo británico Franz Ferdinand, la escritora J.K Rowling, o Liam Cunningham, quien interpreta a Ser Davos en Juego de Tronos, y quien se ha mostrado especialmente escandalizado por la violencia empleada en el referéndum.

El mismo domingo, el intérprete comentó en su cuenta de Twitter que acababa de ver las cargas de las fuerzas policiales españolas, a lo que añadió: "Me pregunto si sus familias estarán orgullosas de ellos".

Just been watching the jack booted Spanish police thugs. I wonder if their families are proud of them. — liam cunningham (@liamcunningham1) 1 de octubre de 2017

También retuiteó la publicación de Julian Assange en la que criticaba el control de las telecomunicaciones por parte de las autoridades españolas con motivo del referéndum del 1-O. El actor compartió además las imágenes de cargas policiales en los colegios electorales, entre ellas las de los votantes arrojados por la Policía Nacional en la Escola Pere Vila de Barcelona.

Horrorizado por la cantidad de imágenes violentas en las redes sociales, Cunningham publicó una segunda reflexión: "La monumental estupidez de las 'autoridades' españolas. Se acabó el juego". Ese tuit iba acompañado de un vídeo del Partido Socialista sobre el referéndum y la resistencia del pueblo catalán. Tras compartir estas imágenes, llegó incluso a responder a un comentario que las justificaba llamándolo 'fascista'.

Monumental stupidity by the Spanish 'authorities'. Game over! https://t.co/bv4PwGXLhS — liam cunningham (@liamcunningham1) 1 de octubre de 2017

Cunningham, según se puede ver en las publicaciones de su perfil de Twitter, se muestra comprometido con la actualidad social y política, de hecho, además de sus publicaciones comparte las de otros. Retuiteó la opinión de otras figuras del mundo de la televisión como la del creador de The Wire y The Deuce David Simon, quien tuiteó: "España acaba de dar al movimiento independentista de Cataluña toda la credibilidad que podía esperar".

#CatalanReferendum Seems to me that Spain just gave the Catalan independence movement all the credibility it could hope for. — David Simon (@AoDespair) 1 de octubre de 2017

Además, el actor irlandés criticó las informaciones publicadas en su país y retuiteó imágenes del centro de Girona colapsado por tractores, admirando la capacidad organizativa del soberanismo catalán. Dentro de las críticas de Cunningham se encontraba también la referencia al artículo 7 de la Constitución Europea, por el cual prohíbe la fuerza militar de un Estado miembro contra su población.