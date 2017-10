La muy expresiva viñeta del muy serio 'New York Times' sobre Cataluña

El diario estadounidense The New York Times ha publicado este martes una viñeta muy expresiva sobre la situación en Cataluña.

En ella se ve el mapa de España y unos antidisturbios aparecen dando porrazos al suelo en la frontera de Cataluña, hasta lograr separarla del resto del país. Al otro lado, un hombre con una estelada canta victoria.

