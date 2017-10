Las dos preguntas de Carles Francino sobre Cataluña que recorren Facebook

Carles Francino, director y conductor de La Ventana en Cadena SER, ha lanzado este martes dos preguntas sobre Cataluña en su opinión diaria: "¿Alguien puede intentar, intentarlo al menos, que baje la temperatura? ¿De verdad no ven –no vemos–hacia lo que nos dirigimos?"

"Creo, sinceramente, que las imágenes de violencia del domingo que ha podido ver todo el mundo marcan un antes y después. Para mí, personalmente, resultan intolerables. Hubo excesos tan evidentes que sonroja escuchar algunas de las defensas (o justificaciones) que se hacen", asegura el periodista, cuyo comentario acumula en una hora más de 230 compartidos y 800 reacciones en Facebook.

Escucha "La opinión (03/10/17) - 'Idiotas y fanáticos'" en Play SER

"Ya no sé si me dan más miedo los fanáticos o los idiotas. Y no estoy insultando a nadie; es sólo una descripción del paisaje", afirma Francino, que asegura que aquellas pancartas de "hablemos", en Barcelona, y "parlem", en Madrid, han desaparecido. "No sé si es sólo una metáfora o es que a los autores de la idea se les ha agotado la esperanza", apunta.

"Cosa que no me extraña, porque cada día resulta más complicado reivindicar el diálogo; bueno, complicado y en ocasiones casi heroico porque te ponen directamente a bajar de un burro", continúa.

"Me da igual, yo lo pienso seguir defendiendo, insisto en que nuestra obligación como periodistas –en esta coyuntura– creo que incluye no enredar más de la cuenta, medir mucho las palabras, e intentar que el incendio no se haga más grande", prosigue.

Francino lamenta que "de pirómanos vamos sobrados" y carga contra el portavoz parlamentario del Partido Popular, por ejemplo, Rafael Hernando, por decir que en Cataluña algunos partidos desean que haya muertos y que la huelga general de hoy, eso que han llamado "huelga de país", es de corte nazi.

"Hombre, decir eso cuando el país, Cataluña, está prácticamente paralizada, con decenas de miles de personas en la calle que protestan por las cargas policiales del domingo pues no parece lo más oportuno, ni lo más recomendable; pero no creo que le importe un comino", lamenta.