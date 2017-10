Alfonso Guerra dice que en Cataluña "hay un golpe de Estado" y "un movimiento prefascista"

El histórico socialista Alfonso Guerra ha dicho esta mañana en una entrevista en la cadena de radio Onda Cero que el procés es "un movimiento prefascista", ya que a que "todos los fascismos han nacido siempre de un movimiento nacionalista". Además, ha señalado que "en Cataluña hay un golpe de Estado" y ha instado a "actuar contra ellos", ya que "no se puede negociar con golpistas".

A Guerra le parecería "fatal" que el PSOE no defendiese el artículo 155 de la Constitución y opina que debería "votar a favor".

En la entrevista con el periodista Carlos Alsina, Guerra ha opinado que "la gente se escandaliza de las cargas policiales porque mentalmente aún viven en la dictadura", pero que "el Estado sólo usa su fuerza legítima". De hecho, ha comparado el referéndum del 1-O con el golpe de Estado del 23F: "Tras el 23F todos nos manifestamos en contra, pero ahora sólo miramos a la policía. ¿Pero qué es esto?".

En este sentido, el exdiputado ha explicado que "en Cataluña llevan años desarrollando un movimiento prefascista", "Stefan Zweig ya avisaba del nacionalismo", ha añadido. "En Cataluña, además de un golpe de Estado, ha habido un repugnante fracaso electoral", ha dicho.

Guerra cree que no es tarea del PSOE decidir si se aplica el artículo 155 de la Constitución, pero le sorprendería que no lo defendiese. "¿Qué clase de demócrata defiende la Constitución pero no su artículo 155? Me parecería fatal que el PSOE no lo hiciera", ha dicho en cuanto a la posición del partido de Pedro Sánchez frente al problema catalán. Cree que los socialistas "deberían votar a favor de la aplicación del 155" y "retirar la reprobación a Soraya", pero se ha preguntado "a qué viene mirar al PSOE", cuando el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.

También ha cargado contra la televisión pública catalana, señalando que se debería plantear el cierre de TV3: "40 años con colegios catalanes controlados por 'rufianes' y una tele pública asquerosamente sectaria". Y contra los Mossos D'Esquadra, de quien ha dicho que "a lo mejor hay que disolverlos".

Respecto a si hay que reformar la Constitución tras resolver el problema catalán, el histórico socialista ha señalado que "alomejor hay que plantearse una nueva estructura del Estado".