Arbeloa le lanza este refrán a Piqué tras la rueda de prensa del azulgrana

El exfutbolista del Real Madrid y de la selección española Álvaro Arbeloa ha mandado una pulla a su excompañero Gerard Piqué a través de Twitter.

"Que fácil es faltar el respeto a cualquiera que se te ponga por delante y luego pedirlo para ti. Quien siembra vientos, recoge tempestades", ha escrito.

Aunque no nombra en ningún momento a Piqué, es evidente que se refiere a él, dado que Arbeloa ha publicado el mensaje minutos después de que el jugador del Barcelona acabase su rueda de prensa, en la que se ha admitido que fue "difícil" salir a entrenar en Madrid mientras le pitaba el público.

"Creo que un independentista podría jugar en la selección española porque Cataluña no tiene selección y muchos independentistas no están en contra de España. Si no tienes nada en contra de España, piensas que es un país de la hostia con gente de puta madre... ¿por qué no?", ha preguntando Piqué antes de apuntar que ese no es su caso.

Luego, ha preferido no responder si él es independentista. "No puedo decantarme por un lado o por el otro porque los jugadores somos figuras globales. Perdería a la mitad de mis seguidores porque la gente pone la política por encima de todos los demás. Mis hijos son colombianos, españoles, catalanes y libaneses". Y ha asegurado que España y Cataluña serían más débiles separadas.

Las pullas entre Piqué y Arbeloa vienen de lejos. De hecho, Piqué llegó a asegurar sobre el exmadridista: "Yo no le consideraría amigo, es un cono... cido". Se refería así a uno de los motes despectivos con los que se conocía a su rival.

"Yo podría explicar al mundo por qué no soy amigo de Piqué. Quizá él no quedaría en muy buen lugar, pero también es verdad que conozco a su familia, y el respeto que él no tiene a mi familia se lo tengo yo a la suya", respondió Arbeloa.

