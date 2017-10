La historia detrás de las imágenes más icónicas del ataque de Las Vegas

El domingo 1 de octubre el fotógrafo David Becker, de la agencia Getty Images, había ido a cubrir el Route 91 Harvest Country Music Festival de Las Vegas (EEUU). Estuvo tomando imágenes del concierto del artista country Jason Aldean y en mitad de la actuación se volvió a la zona de prensa para descargar las fotos. De pronto todo cambió.

"Cinco o diez minutos después escuché ruidos muy fuertes y salí a ver qué estaba pasando. Un chico de seguridad me dijo que eran sólo petardos, así que me volví a trabajar", cuenta en declaraciones recogidas por el diario británico Independent. "La segunda vez alguien me dijo que eran sólo altavoces o equipos de sonido. De nuevo volví a la zona de prensa y seguí trabajando. Entonces volvieron los ruidos y vi cómo la multitud empezaba a correr", añade.

Fue en ese momento cuando tomó conciencia de lo que algo estaba pasando. Ese algo era el mayor tiroteo de la historia de Estados Unidos, en el que han fallecido al menos 58 personas y otras 515 han resultado heridas.

"La gente huía, había entrado en pánico", contó a CNN es Español. "Los disparos eran esporádicos. Se detenían y después había más tiros. Después calma y luego más disparos. Podía oír a la gente gritando que apagaran las luces, que se quedaran en silencio", continúa su relato.

"Estaba tan oscuro que no podía ver realmente lo que estaba sucediendo, había mucha gente llorando, hablando por teléfono y agachándose para cubrirse. A medida que la gente se iba dispersando, pude acercarme para ver lo que estaba pasando y hacer más foto. Seguía pensando: 'Son sólo altavoces", sigue su relato en Independent.

Pese a ese pensamiento, Becker no dejó la cámara y comenzó a tomar fotos en unas condiciones de caos y poca luz. Muy poca luz.

"Había grupos de gente ayudándose unos a otros en todas partes", añade. "La gente estaba asustada, temía por sus vidas. Una mujer se tropezó justo enfrente de mí, un hombre protegió a otra con su cuerpo antes de que se levantaran para salir corriendo, a otro hombre en silla de ruedas lo ayudaron a llegar a la salida. Trataba de retratar cualquier cosa que se moviera y que contara con buena iluminación. Fue crítico", recoge la CNN.

Becker asegura también que pese al caos no era consciente de lo que estaba pasando. "Entonces empecé adarme cuenta de que la gente estaba cubierta de sangre y pensé: 'Esto es real'", asegura. "Cuando vi la imagen de la mujer llena de sangre, tumbada en el suelo, ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando: cuando me di cuenta de que las personas se estaban muriendo".