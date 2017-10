Los humoristas David Guapo y Toni Moog, a la gresca en Twitter por Cataluña

Varias salas y artistas de Cataluña decidieron cancelar sus espectáculos el domingo pasado como protesta por las cargas policiales durante el 1-O.

El humorista David Guapo, en cambio, decidió seguir adelante. Y publicó un tuit dejando claro que él tenía previsto actuar. "Mi condición de artista me obliga a actuar, adquirí este compromiso universal hace tiempo. El que venga me verá", escribió en la red social.

Mi condición de Artista me obliga a actuar, adquirí este compromiso universal hace tiempo. El que venga me verá #gracias #showmustgoon pic.twitter.com/rQLWXSF8pd — David Guapo (@davidguapo) 1 de octubre de 2017

Una decisión que gustó a algunos, como al tenista Pablo Andújar, que celebró la decisión del humorista: "Bravo David. Si estuviera allí iba a verte seguro! Grande!".

Bravo David. Si estuviera allí iba a verte seguro! Grande! — Pablo Andujar (@AndujarPablo) 1 de octubre de 2017

gracias amigo! 😜 un abrazo! — David Guapo (@davidguapo) 1 de octubre de 2017

En cambio, la decisión de Guapo molestó a algunos de sus compañeros. Es el caso del también cómico Toni Moog, que replicó: "Tu condición de RATA dirás, no? Yo como artista no estoy OBLIGADO a actuar. Muestra condena de lo que ha pasado hoy. # CatalanReferemdum".

Tu condición de RATA dirás, no?Yo como artista no estoy OBLIGADO a actuar. Muestra condena de lo que ha pasado hoy. #CatalanReferemdum https://t.co/QmahUQCC9Z — TONI MOOG (@tonimoog) 1 de octubre de 2017

Lejos de callarse, Guapo contraatacó: "A los que ibais a ver a @ tonimoog esta tarde y os ha dejado plantados podéis venir a verme al Borrás # losbaresnohancerrado # showmustgoon". Y luego colgó una imagen de él con los espectadores y dando las gracias por asistir.

A los que ibais a ver a @tonimoog esta tarde y os ha dejado plantados podéis venir a verme al Borrás😂 #losbaresnohancerrado #showmustgoon https://t.co/D2IzpW9IE9 — David Guapo (@davidguapo) 1 de octubre de 2017

Y no quedó ahí la cosa y acusó a Mooh de no actuar porque había vendido pocas entradas: "No es compañero, llegó al teatro dispuesto a actuar y canceló al ver que había vendido pocas entradas # quieneslarata?"

no es compañero, llegó al teatro dispuesto a actuar y canceló al ver que había vendido pocas entradas #quieneslarata? — David Guapo (@davidguapo) 3 de octubre de 2017

Moog también replicó: "Ya te vale Guapo. A esa hora estaba votando. Tuvimos que devolver el dinero de la entrada a más de 300 personas. Perdí dinero por una causa. Y en el caso de que hubieran solo 10 personas actuaría para ellos, soy profesional. Pero tengo la humanidad que a ti te falta para cancelar".

Ya te vale Guapo. A esa hora estaba votando. Tuvimos que devolver el dinero de la entrada a más de 300 personas. Perdí dinero por una causa https://t.co/KYXbMPU8MQ — TONI MOOG (@tonimoog) 3 de octubre de 2017

Y en el caso de que hubieran solo 10 personas actuaría para ellos, soy profesional. Pero tengo la humanidad que a ti te falta para cancelar. https://t.co/KYXbMPU8MQ — TONI MOOG (@tonimoog) 3 de octubre de 2017

Y Moog acusó de tener "sensibilidad 0" a Guapo, que tampoco se calló: "No, estás hablando de gente que hoy no iba a dar la cara delante de las más de 400 personas que querían dejar plantadas hoy".

Estamos hablando de TODOS los teatros de Cataluña. Sensibilidad 0 tío pic.twitter.com/jd0JOmh6P0 — TONI MOOG (@tonimoog) 1 de octubre de 2017

no , estás hablando de gente que hoy no iba a dar la cara delante de las más de 400 personas que querían dejar plantadas hoy pic.twitter.com/uDNGwq68K4 — David Guapo (@davidguapo) 1 de octubre de 2017

