Risto pide perdón por lo que hizo con un taxista tras una discusión sobre Cataluña

Risto Mejide ha pedido disculpas públicas a un taxista tras una discusión que ambos mantuvieron por la situación en Cataluña y que el presentador retransmitió en directo en las redes sociales mostrando la cara del conductor y sus números de licencia y de matrícula.

En un post publicado en su web, Risto explica que todo sucedió en Madrid cuando él y otras dos personas de su empresa subieron al vehículo hablando en catalán. Dice que el taxista llevaba sintonizada una emisora de radio en la que los locutores estaban cargando contra los catalanes.

El presentador afirma que, al escucharles hablar en catalán, el chófer subió el volumen de la radio. Por lo que ellos, "muy educadamente", pidieron que apagase la radio. Algo a lo que accedió el conductor antes de decir: "Oigan, que ustedes han alquilado un servicio, no han comprado el taxi".

Risto relata que ahí quedó la cosa hasta que el trayecto terminó y él pidió al conductor el libro de reclamaciones. Este se negó a dárselo a no ser que él le facilitase su DNI.

"Ahí es cuando exploto. Y es entonces cuando cometo una equivocación", admite Risto, que en ese momento sacó su móvil y emitió en directo grabando al taxista, su número de matrícula y su número de licencia mientras le advertía de que aquello lo estaban viendo miles de personas.

"SÍ, ESO ESTUVO MAL"

"Sí, eso estuvo mal. Sobre todo porque en el vídeo no se ve más que un famoso haciendo pública la matrícula y licencia del conductor así como las visitas que ese vídeo iba a tener", explica el presentador, que de inmediato se arrepintió y borró el vídeo. Además subió otros a Instagram Stories pidiendo disculpas, tanto al taxista como a quien lo haya visto y se haya podido sentir ofendido.

Pese a ello, varios usuarios de las redes sociales copiaron el vídeo y lo subieron a sus perfiles, por lo que no es difícil encontrarlo. "Cientos de insultos retuiteando el vídeo que alguien capturó con la intención de lanzar a toda esa gente contra mí. Bloqueo y sigo bloqueando insultos. Y así seguiré. Esta parte me afecta cero, la verdad", advierte Risto.

Lo que sí le importa, admite, es que "le queda la amarga sensación de que todos nos estamos equivocando estos días". "Yo el primero. Y que detrás de cada error hay hordas de interesados carroñeros dispuestos a sacar petróleo de la torpeza de los demás", lamenta.

"Yo me equivoqué, creo que el señor taxista tampoco tuvo su día más afortunado, pero no estuvo bien tratarle así, y esté donde esté espero que le lleguen estas palabras. Ojalá me lo vuelva a encontrar y le pueda pedir perdón a la cara. Como debe ser", finaliza.

TAMBIÉN PUEDES SEGUIRNOS EN FLIPBOARD