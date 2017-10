Fernando Tejero, contra 'Masterchef': "La mitad de lo que pasa es mentira"

Fernando Tejero ha vuelto a la pequeña pantalla con el estreno de la nueva temporada de La que se avecina en Telecinco. Sin embargo, el actor no estuvo inactivo durante su periodo de descanso entre ambas temporadas de la producción de Mediaset. Tejero fue uno de los concursantes de la primera edición de Masterchef Celebrity en TVE.

Durante su paso por el programa Tejero no fue uno de los concursantes favoritos del público, llegando incluso a enzarzarse durante la emisión de la final con un usuario de Twitter que le acusaba de "mal perder". Ahora, Fernando Tejero desvela en una entrevista en la Cadena SER desvela que él nunca quiso formar parte del reality y qué opina sobre el programa.

"La mitad de lo que pasa en Masterchef es mentira, es un programa hecho para la audiencia", contó el cordobés en una entrevista cuando se le preguntaba si le había afectado las opiniones de la audiencia. Tejero además, confesó que no pensó en participar en el concurso en un primer momento, sino que pensaba irse de vacaciones con su pareja.

"Cuando entré al concurso venía de un año de trabajo brutal y estaba loco por irme de vacaciones, pero me llamaron de la productora porque necesitaban caras conocidas para atraer a la audiencia. Le dije que no", cuenta el actor quien finalmente accedió cuando recibió la llamada de las actrices Loles León y Cayetana Guillén Cuervo. "Uno siempre tiene que hacer caso a la primera intuición que tiene y, en ese momento, era irme de vacaciones con mi pareja", añade.

Fernando Tejero fue duramente criticado por acusar a Manuel Díaz El Cordobés de ayudar a su mujer en uno de los programas, lo que finalmente le costó la expulsión al diestro. Una presión y unas polémicas dentro del reality de las que el actor asegura que no se arrepiente, pero no lo volvería a hacer. "Fue una decisión que tomé y luego me tocó apechugar".