Ada Colau: "Los resultados del 1-O no pueden ser un aval para declarar la independencia"

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha asegurado este lunes en una declaración institucional en el Ayuntamiento de la ciudad que los votos "del 1-O no pueden ser un aval para declarar la independencia". Colau ha reclamado tanto a Carles Puigdemont como a Mariano Rajoy que abandonen la senda de la confrontación: "El gesto más valiente que podemos hacer ahora es hablar".

La alcaldesa se ha referido a las manifestaciones de estos días, "para reclamar la independencia, para apelar al diálogo y para defender la unidad de España". "Todas ellas", ha asegurado, "son expresiones legítimas de la pluralidad de este pueblo y todas merecen ser escuchadas. Es nuestra responsabilidad buscar una solución política inclusiva".

Ada Colau al PSOE: "Ahora necesitamos hechos, no palabras. Cuenten conmigo para el diálogo" https://t.co/B2zj5oh9ZQ pic.twitter.com/gf2XzPFgsp — EL PAÍS (@el_pais) 9 de octubre de 2017

"En estos momentos necesitamos cabeza fría y actuar con responsabilidad", ha dicho la alcaldesa, después de referirse al 1-O como "un antes y un después en la política catalana": "Fue un acto de soberanía popular que marca el final del modelo autonómico en Cataluña".

Ada Colau se ha dirigido directamente a Puigdemont para instarle a "no precipitarse": "Sé que es un hombre de principios, que se ha presentado con un programa y soy consciente de que el principal responsable de la situación en la que estamos es el inmovilismo del Gobierno del estado español". "Pero ahora", ha advertido, "no conviene precipitarse y no podemos poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas".

La alcaldesa ha señalado que "los votos del 1-O no pueden ser una justificación para declarar la independencia pero deben servir para abrir un diálogo. Necesitamos gestos de distensión por todas las partes". Por eso, ha dicho, hay que ver esa fecha como la que "ha abierto una ventana de oportunidad para el diálogo. Ha puesto Cataluña en el mapa y son muchos en la comunidad internacional los que piden un diálogo. Pero son muchos también los que no apoyarán una vía unilateral".

Ada Colau pide diálogo a Rajoy y Puigdemont, ni DUI ni 155 https://t.co/B2zj5oh9ZQ pic.twitter.com/ynQ79p4tbs — EL PAÍS (@el_pais) 9 de octubre de 2017

La edil de Barcelona también ha enviado un mensaje a Rajoy: "Responsabilidad de Estado, que quiere decir escuchar a la ciudadanía". "Le pido clara y concisamente que no recurra al 155, que acabe la intervención de las instituciones catalanes y que retire a los efectivos policiales desplegados en Cataluña", ha afirmado.

Los mensajes de Colau no han terminado ahí, pues también se ha dirigido al PSOE: "Celebro que en los últimos días hayan empezado a hablar de diálogo y negociación. Pero hacen falta hechos, no palabras. Existen mayorías parlamentarias para hacer posible el diálogo. Cuenten conmigo para eso".

El final de su declaración ha sido un llamamiento a abandonar "las trincheras y el lenguaje belicista": "Ahora no es el momento del choque de trenes, sino de hablar y de imaginar nuevos caminos".