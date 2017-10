Un grupo de ultras revienta una protesta de izquierdas y nacionalista en Valencia

Y el nuevo epicentro del desencuentro -pasando de los gritos a las manos- es Valencia. La Policía Local y la Nacional han tenido que intervenir en la concentración convocada a las seis de esta tarde por la llamada Comisión 9 d'Octubre -integrada por Acció Cultural del País Valencià, PSOE, Compromís, Podemos, UGT y CCOO, entre otras entidades-. La cita, pacífica, ha sido boicoteada minutos antes de su inicio por grupos de simpatizantes e integrantes de Yomus, el grupo ultra del Valencia CF, que según informa el diario Las Provincias ha acudido a la misma plaza donde estaban los izquierdistas, la de San Agustín, con banderas de España y senyeras. Entonces es cuando ha habido un cruce de reproces, al parecer, y "la policía ha tenido que intervenir separando a ambos colectivos, que han acabado en lados opuestos de la plaza para evitar accidentes", señala el rotativo. La jornada del 9 d'Octubre es el día grande de la Comunitat Valenciana, de ahí el simbolismo de la marcha convocada para esta tarde.

Sin embargo, según el material que está llegando por emisiones de televisión en directo y redes sociales, los ultraderechistras -cuya concentración no estaba avisada ni por tanto legalizada- han pasado también a las manos y se han puesto a atacar a los manifestantes oficialmente convocados para esta tarde. Como puedes ver en el vídeo de La Sexta que abre esta noticia, algunos han pateado incluso a los que portaban banderas valencianas y catalanas.

Miquel Ramos, periodista de La Marea y la edición en castellano del New York Times, ha ido contando en su cuenta de Twitter hasta dos agresiones por parte de los ultras mientras cubría el evento.

ME ACABA DE AGREDIR UNA ULTRADERECHISTA. Me ha tirado un te caliente en la cara. Está todo en este vídeo. Otros me han amenazado de muerte. pic.twitter.com/7e7erLmx49