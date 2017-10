Camacho denuncia que ha sido intoxicado

José Antonio Camacho, seleccionador de Gabón, ha denunciado que tanto él como sus jugadores fueron intoxicados antes del partido con el equipo perdió ante Marruecos (3-0). Esa derrota supuso el adiós del conjunto a sus aspiraciones mundialistas.

"El equipo estuvo bastante extraño. Pasaron cosas muy raras", ha asegurado el técnico a El Larguero de la Cadena Ser. "La mitad de la expedición estuvo todo el día con diarreas y dolor de estómago. Nos tuvimos que ir a comer a un restaurante, fuera del hotel a la una de la tarde. A las cinco tuvimos que merendar en una habitación, a escondidas. Son cosas que cuando te juegas un partido de esta importancia...", ha añadido.

Escucha "Camacho explica los la intoxicación su selección antes del partido contra Marruecos" en Play SER

"Los jugadores no se fiaban mucho y decían que tuviéramos cuidado, que aquí siempre que hay un partido de esta índole puede pasar cualquier cosa. Ya se la liaron en la Copa de África. Te extraña un poco que en estos tiempos puedan ocurrir estas cosas. Yo mismo estuve toda la mañana en el baño. Los jugadores que no tomaron zumo de naranja no se vieron afectados, pero los que lo hicieron sí. Yo no bebí mucho, tomé un trago. No creemos en otra cosa. Ha ocurrido y es muy raro", ha explicado Camacho.

"Los jugadores ya me habían advertido, algunos no comían en el hotel, pedían comida de fuera. Es la puta realidad. Futbolísticamente ellos nos pasaron por encima. No sé cuántos titulares perdimos. Iban al baño. Nosotros estábamos un poco aplatanados y con cansancio en el cuerpo. Todo el cuerpo técnico estaba en la cama. El menos afectado fui yo", ha admitido.