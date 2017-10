Críticas a una mujer por sus exigencias y sus malas formas en 'First Dates'

FIRST DATES

First Dates se ha convertido en un lugar en el que caben personas de todo tipo y condición. Algunas que son muy queridas por los espectadores y otras que por su actitud llenan las redes de comentarios negativos.

Shelly llegó al programa de Carlos Sobera en Cuatro como un elefante en una cacharrería, arrasando con todo a su paso. Desde la cuenta de First Dates ya avisaban de lo que podría dar de sí la participante.

Nada más llegar al restaurante, Shelly conoció a Ángel y entre cumplido y cumplido se sentaron a la mesa.

La participante aseguró que llegaba al programa con hambre y que había estado sin comer —como quien va a un wok buffet libre— desde mediodía para ponerse como el Quico. Cuando llegó el camarero para tomar nota de la comanda, Shelly pidió tres platos —ñoquis, gazpacho de frambuesa y espaguetis— como si fuese un capítulo de Crónicas Carnívoras.

Pero ahí no terminó la cosa, en un momento de la cita Shelly confesó que no llevaba bragas porque se le marcan con el vestido. Sinceridad ante todo, claro que sí.

Shelly confiesa a Ángel que no lleva bragas porque se le marcan con el vestido. ¿Os gusta la idea? #FirstDates452 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/6QY0D0k739 — First dates (@firstdates_tv) 9 de octubre de 2017

Y para rematar la faena llegó el momento de pagar la cuenta, Shelly exigió —después de ponerse como Juan Echanove en Un país para comérselo— que Ángel pagase la cena. Ángel que dijo que pues molt bé, pues adiós y cada uno pagó su parte.

El momento pagar la dolorosa pasará a la historia como uno de los más embarazosos de la historia del programa.

La actitud de la mujer no pasó desapercibido en redes sociales y los espectadores criticaron las formas y las exigencias de Shelly en la etiqueta #FirstDates452.

La razón la tiene Ángel, sólo faltaba que tenga que apoquinar por ser hombre.. La otra que se vaya con uno de su 'lista de espera' y listo.. — Edu Gómez (@dudek10_ATM) 9 de octubre de 2017

Situación embarazosa donde las haya!!😂😂 — Miguel Domenech (@MiguelDomApa) 9 de octubre de 2017

#firstdates452 hostias Shelly vienes a comer, o a una cita? — Moises (@MoisesDelicado) 9 de octubre de 2017

#FirstDates452 la shelly es de las que no sacan la cartera ni para poner los centimos cuando hacen falta para que no cambies el billete... — yusterini&brooks (@j_yusterini) 9 de octubre de 2017

#FirstDates452 Shelly se ha llevado un zasca memorable. — Español (@deburgos1985) 9 de octubre de 2017

Que poca vergüenza tiene Shelly, además es una maleducada. #FirstDates452 — M A R I N A🎭 (@marina_pua) 9 de octubre de 2017

#FirstDates452 Pero bueno, qué morro la Shelly, menudo comentario más machista. — Hatsukitar🏳️‍🌈☕️ (@Azukitarpati) 9 de octubre de 2017

#FirstDates452... Shelly: Bueno Ángel, paga la cena, y ahi te dejo mis bragas... — buzón de sugerencias (@buzondesuge) 9 de octubre de 2017

A Shelly solo le falta decirle q se levante de la mesa,q no es digno de estar ahi...y comerse su menu #FirstDates452 — Mase (@MJoseSeoane) 9 de octubre de 2017

#FirstDates452

Pues no se lo tiene creído Shelly... Noooo — BIOlento (@error404noreply) 9 de octubre de 2017

Como no podía ser de otra manera, ni Shelly ni Ángel tendrán una segunda cita.