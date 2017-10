Puigdemont pide al Parlament suspender los efectos de la declaraci�?³n de independencia para emprender un di�?¡logo

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemot, ha asumido el mandato del 1-O para que Cataluña se convierta en un Estado "independiente", pero ha pedido al Parlament que suspenda los efectos de la declaración de independencia para emprender un diálogo y llegar a una solución acordada.

Puigdemont lo ha dicho a las 19.37 horas durante su comparecencia en el Parlament de Cataluña, en la que ha asumido el resultado del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y "el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república".

Pero acto seguido, el presidente ha solicitado al Parlament que "suspenda los efectos" de la declaración de independencia para emprender un diálogo en las próximas semanas para llegar a una solución acordada.

El jefe del Ejecutivo catalán ha defendido que esto es un "gesto de responsabilidad" para intentar resolver el "conflicto" de forma "serena y acordada". "Por nosotros no quedará", ha apostillado.

"Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalitat, asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos, el mandato de que el pueblo de Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Esto es lo que hoy hacemos con toda solemnidad, por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada.

"NO SOMOS DELINCUENTES, NO SOMOS UNOS LOCOS"

"No somos unos delincuentes, no somos unos locos, no somos golpistas, no somos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar. Y que ha estado dispuesta a todo el dialogo necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España o los españoles, al contrario, nos queremos reentender mejor, porque la relación no funciona. La Constitución es un marco democrático, pero hay democracia más allá de la Constitución", ha dicho en un mensaje directo al resto de españoles.

Puigdemont ha comparecido pasadas las 19 horas, después de que se haya retrasado algo más de una hora su comparecencia por las diferencias entre Junts pel Sí y la CUP sobre la declaración de independencia, puesto que los diputados del segundo grupo apostaban por una declaración unilateral este mismo martes.

Los diputados de la CUP no han aplaudido las palabras del presidente. La formulación de Puigdemont han creado confusión entre los propios parlamentarios. La interpretación del Gobierno central, según fuentes de Moncloa citadas por EFE, es que es inadmisible "hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".

Durante su discurso, Puigdemont ha comentado que el momento exige rebajar la tensión. Además, el presidente ha recordado que se han puesto en marcha "diferentes iniciativas de mediación, de diálogo y de negociación a nivel nacional, estatal e internacional". "Algunas de estas son públicas; otras no lo son, pero lo serán. Todas son muy serias y eran difíciles de imaginar hace sólo un tiempo", ha indicado.

"Hay un ruego de diálogo que recorre Europa. Porque Europa ya se siente interpelada sobre los efectos que puede tener una mala resolución de este conflicto. Todas estas voces merecen ser escuchadas y todas, sin excepción, nos han pedido que abramos un tiempo para dar una oportunidad de diálogo con el Estado español", ha manifestado en la parte final de esta esperadísima comparecencia.

Y ha mandado una serie de mensajes a los diferentes actores en esta crisis. "A los ciudadanos de Cataluña les pido que continúen expresándose como lo han hecho hasta ahora, con libertad y con respeto a los que piensan diferente", ha sostenido. Mirando a las empresas, les ha solicitado que continúen "generando riqueza y que no caigan en la tentación de utilizar su poder para amedrentar a la población".

A las fuerzas políticas, ha continuado, les ha instado a contribuir con sus palabras y sus acciones a rebajar la tensión. "También lo pido a los medios de comunicación", ha enfatizado. En el punto de mira, el Gobierno español: "Le pido que escuche, ya no a nosotros si no quiere, sino a quienes abogan por la mediación y a la comunidad internacional, y a los millones de ciudadanos de toda España que le piden que renuncie a la represión y la imposición".

Ha vuelto a llamar a las instituciones europeas, el verdadero objetivo de Puigdemont. Su solicitud: que se impliquen "a fondo" y que velen por los valores fundaciones de la Unión Europea.