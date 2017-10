El vídeo que muestra la devastación de miles de casas en los incendios de California

Al menos 23 personas han muerto en los más de 20 incendios forestales que avanzan por el estado de California, en el oeste de Estados Unidos, el fuego más mortífero desde 1991 en el estado.

Unos 25.000 residentes han sido evacuados y el fuego ya ha arrasado decenas de miles de hectáreas, muchas de ellas pobladas, como puede verse en este vídeo.

The Northern California fires have consumed an estimated 160,000 acres and 3,500 structures https://t.co/pCkl3INNLZ pic.twitter.com/tYUaWJlyxn