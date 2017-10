El periodista británico Tim Parfitt, autor de varios libros sobre España y Cataluña, ha mostrado su sorpresa en Twitter al tratar de ver los tuits del diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta.

Parfitt entró a su perfil y se encontró con que el portavoz de Ciudadanos en el Congreso le había bloqueado sin motivo aparente.

"El 'político' español @GirautaOficial me ha bloqueado. Ni siquiera le estaba siguiendo. Probablemente le guste bloquear a toda la prensa internacional. Fracasará", escribió con ironía el periodista.

Spanish "politician" @GirautoOficial has blocked me. I wasn't even following him. He'd probably like to block all intn'l media. He will fail pic.twitter.com/wB3VjGMSrX — Tim Parfitt (@tjparfitt) 12 de octubre de 2017

Otros que también han sufrido lo mismo, respondieron a Parfitt explicándole que suele bloquear a la gente:

"Es un experto. Es probablemente el político español con el mayor número de usuarios bloqueados".

He's an expert at that. He's probably the Spanish politician with the largest number of blocked users: https://t.co/wfx65BYCE2 — Alberto Viloria #DI (@AlbertoViloria) 12 de octubre de 2017

"Bienvenido al club. Nunca le seguí pero también me bloqueó".

Welcome to the club. Never followed him but also blocked. I'm missing his point of view but I guess I can breathe much better pic.twitter.com/rm3Avid2As — JNisa (@nietosj) 12 de octubre de 2017

Bienvenido al club, Tim Parfitt: