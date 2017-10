Una mujer se lleva el mayor corte de la historia de 'First Dates'

First Dates es un lugar para el amor, pero no siempre. El programa de Carlos Sobera en Cuatro tiene un alto porcentaje de acierto a la hora de emparejar a distintas personas, pero a veces no todo sale a pedir de Milhouse boca.

La cita protagonizada por Carmen y Alejandro lo tenía todo para acabar bien: buen rollo, buena conversación, poca distancia y hasta un beso en la sala en la que se hacen las fotografías.

A la hora de la verdad, cuando llegó la decisión final, Carmen se mostró muy receptiva a tener una segunda cita con Alejandro.

"Qué te ha parecido la cita, cuéntame. ¿Bien, no? Has estado a gusto... Yo también. Entonces es mutuo. Es guay. Entonces nos vamos a ver", decía Carmen a toda prisa.

Pero cuando la redactora del programa preguntó a Alejandro el fatídico: "¿Tendrías una segunda cita con Carmen?" la respuesta no fue la esperada.

"Yo no tendría una segunda cita con Carmen en cuanto así a intimar. A pesar de que me has caído tan bien, tan bien y hemos estado hablando de tantas cosas, pues... hay un aspecto que es el físico que no me atrae. Me sabe mal, pero...", explicó el hombre.

Alejandro no se sintió atraído por Carmen, así que nos quedamos sin segunda cita. ¡Con lo buena pareja que hacen! #FirstDates457 pic.twitter.com/MqcbbGSGgw — First dates (@firstdates_tv) 14 de octubre de 2017

Ella no se lo tomó a mal y quedaron como amigos, como debe ser.

El propio programa ha tildado el gesto en su web como "el mayor planchazo de la historia de First Dates".

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar y los espectadores que comentaron el programa con la etiqueta #FirstDates457 han hablado de lo ocurrido.

Pues al final, Carmen se va como llegó, pero Isa no. No importa Carmen, hay alternativas #FirstDates457 pic.twitter.com/bYAhMnM57v — Princesa Casandra ن (@PrinCasandra) 14 de octubre de 2017

Rechaza a Carmen? Vale, pero que no de tantas explicaciones!!! Que es humillante tío! #FirstDates457 — CARMEN JURADO (@MCarmenJuradoCh) 14 de octubre de 2017