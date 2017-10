Piensa por un momento en los últimos libros que has leído, en los que figuran en la estantería de tu casa o los que almacenas en tu dispositivo electrónico. ¿Cuántos de ellos están escritos por mujeres? Si la cifra te sorprende por lo reducida frente a la de los libros escritos por hombres, queremos tentarte con esta lista de autoras que los redactores de El HuffPost hemos elaborado con motivo del Día de las Escritoras.

Este lunes se celebra la segunda edición de este día, una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, para recordar el legado cultural de las escritoras, hacer más visible el trabajo de las mujeres en la literatura y compensar la discriminación histórica que han sufrido en este campo.

No hay que olvidar que en las cuatro décadas que se lleva concediendo el Premio Cervantes, el más importante en lengua castellana, sólo lo han obtenido cuatro mujeres (María Zambrano, Dulce María Loynaz, Ana María Matute y Elena Poniatowska). Lo mismo ocurre en los Nobel: el de Literatura ha recaído en 13 mujeres frente a un centenar de hombres.

Si estos datos te animan a dar un impulso a tu biblioteca femenina, te recomendamos todas estas escritoras, con un libro de cada una por el que empezar y el motivo por el que deberías leerlas. Todos los géneros, nacionalidades, estilos y épocas tienen cabida.

Elvira Lindo

Un libro: Tinto de verano

Por qué: Aunque Elvira Lindo llegó a la vida de muchos niños a través de Manolito Gafotas, siguió en la de muchos otros (al menos en la de quien suscribe) gracias a los artículos que escribía regularmente en El País, que quedan recogidos en Tinto de verano y que sirven para recordar con mucho humor los temidos 2000 y para meterse en la vida de una familia de escritores 'cualquiera'.- Marina Velasco

Chimamanda Ngozi Adichie

Un libro: Todos deberíamos ser feministas

Por qué: Hay quien dice que el feminismo es una moda (está en boca de todos, genera debates, causa confusión y hasta coloniza camisetas), pero ¡bendita moda! Hablar de que las mujeres quieren y deben ser iguales en derechos que los hombres está por fin a la orden del día, y si alguien lo ha logrado, ha sido de forma callada y discreta Chimamanda Ngozi Adichie. Su charla TED se ha convertido en un librito fundamental, la base de todo: sencillo y bien armado, es clave para todo el que quiera saber qué es el feminismo, cómo es más necesario de lo que a veces pensamos y por qué todos, hombres y mujeres, tenemos que luchar por él y llamarlo por su nombre. En apenas 60 páginas, Chimamanda te convencerá de que todos deberíamos ser feministas.- María Porcel

Jhumpa Lahiri

Un libro: Tierra desacostumbrada

Por qué: Siempre me han fascinado las historias sobre personas que tienen que vivir en una cultura que no es la suya de origen: expatriados, migrantes, refugiados... Jhumpa Lahiri (Londres, 1967) es estadounidense pero hija de bengalíes. Ganó un Pulitzer narrando con maestría estas vidas en El Intérprete del dolor, aunque yo la descubrí con los relatos de Tierra desacostumbrada, sencillamente deslumbrantes. Ahora, Lahiri ha dejado la temática que la ha convertido en un fenómeno editorial, se ha ido a vivir a Roma y ha decidido escribir en italiano. Qué valor, y qué ganas de que traduzcan cuanto antes sus memorias. - Montserrat Domínguez

Agatha Christie

Un libro: Diez negritos

Por qué: Es una de las pocas novelas de Agatha Christie donde la escritora no emplea a uno de sus famosos detectives (ni Poirot, ni miss Marple, ni Battle, ni los Beresford). Quizás eso hace de este libro algo especial. O quizás sea el interés que genera saber qué pasa cuando diez personas invitadas por un misterioso matrimonio a una mansión en una isla se dan cuenta de que todo es una trampa después de que una grabación oculta les acuse de haber cometido un crimen cada uno. Si a eso añadimos una enigmática y premonitoria canción de cuna y diez pequeñas esculturas de negritos sobre una mesa que comienzan a desaparecer a la vez que los diez invitados, estamos ante una de las novelas más intrigantes y entretenidas de la universal novelista británica. Un relato sobre la mala conciencia que hará las delicias de los amantes del suspense. - Pablo Machuca

Isabel Allende

Un libro: El amante japonés

Por qué: Es una tierna historia de amor que envuelve otras historias, a cual más apasionante. No es una novela romántica, empalagosa, nada de eso. Es la historia de Alma y el jardinero japonés Ichimei, un amor difícil que se inicia en su niñez y llega hasta la vejez, a pesar de las separaciones y las muchas dificultades. A través de las historias de Alma, Ichimei, Irina o Seth, Allende aborda temas de tanta actualidad como el desarraigo que se produce cuando hay que dejarlo todo por la intolerancia, los problemas económicos o los acontecimientos de la historia; o la siempre emocionante relación de los jóvenes con las personas ancianas. San Francisco, Polonia, Moldavia o los campos de concentración para emigrantes japoneses en Estados Unidos son algunos de los escenarios de la novela, descritos con el detalle, el mimo y la intensidad que Isabel Allende pone en todas sus narraciones. No sé si es la mejor novela de Isabel Allende, está fuera de su habitual realismo mágico, pero es una historia de vida tan intensa, tan fascinante que te atrapa desde el minuto 1. - Elisa Díaz

Patricia Highsmith

Un libro: Pequeños cuentos misóginos

Por qué: Es la madre de Tom Ripley, lo que ya debería ser motivo más que suficiente para leerla. Pero es que en estos 'pequeños cuentos' condensa como nunca lo que es: la más mala de entre las malas de las creadoras de novela negra, la más ambigua y la más humana, conocedora del alma del vecino como si la diseccionara con el café cada mañana. Cogiendo modelos muy estereotipados y reconocibles de mujer, les da la vuelta y pone así a la sociedad frente al espejo de la doble moral, de lo supuestamente correcto. La perversión contra la mujer narrada por una de las más libres —por eso, solas— de su generación. - Carmen Rengel

Anne Rice

Un libro: La reina de los condenados

Por qué: Aunque la chispa de su carrera literaria la prendió un trágico suceso ―la muerte de su hija de cinco años por una leucemia―, Anne Rice pasará a la historia como la mujer que creó el sensual y sensible vampiro moderno. Entre su bibliografía destaca la saga Crónicas Vampíricas, que comienzan con Entrevista con el vampiro, adaptada al cine en 1994. Pero es en la tercera entrega, La reina de los condenados, cuando la autora se suelta la melena y traslada la historia, no sólo de lugar y siglo, sino de una voz a otra, desde el incombustible Lestat hasta la adolescente Baby Jenks, y teje con hilos de todas las épocas una mitología vampírica original, compleja y rica sin perder la irreverencia de sus personajes. A pesar de las referencias a todo tipo de arte y las discusiones filosóficas entre los protagonistas, Rice siempre es capaz de arrancar carcajadas cuando se le antoja. Un libro imprescindible si te gustan los vampiros, el rock, la filosofía y la mitología, aunque parezca que no tienen nada que ver en un principio. - María de Sancha

Ana María Matute

Un libro: Olvidado rey Gudú

Por qué: Era la obra preferida de su autora y, para muchos, una de las grandes novelas españolas del siglo XX. Ambientada en la Edad Media, en el imaginario reino de Olar, este largo cuento mezcla leyendas, personajes mágicos y aventuras épicas. En definitiva, una deliciosa fábula de caballerías, de princesas y reyes, y de hechiceros y niños que no es más que una metáfora de la vida. Es un libro que seguro disfrutarán los amantes de títulos de la literatura fantástica como El señor de los anillos o Juego de tronos. - Mila Fernández

Valérie Mréjen

Un libro: Mi abuelo

Por qué: Ésta es la prueba de que una gran historia puede presentarse en un frasco pequeño, muy pequeño. La francesa Valérie Mréjen dibuja el retrato familiar de su infancia con su abuelo, Claude Blum, como hilo conductor. Son sus vivencias, sus sentimientos, los de una niña que cada Navidad recibía un billete de 500 francos para repartir con sus dos hermanos ("lo que resultaba 166,3333 francos para cada uno") y a la que su padre le cantaba Las hojas muertas para que dormir. Mi abuelo es como un álbum de fotos familiar en el que cada párrafo representa una escena. Algo así como uno de esos vídeos caseros que se grababan antes de la llegada de los smartphones y en el que se mezclaban fiestas de Navidad, de cumpleaños, días de campo, etc. - Margarita Lázaro

Enid Blyton

Un libro: Los cinco se divierten (y cualquier otro de la saga)

Por qué: Los títulos de esta serie protagonizada por dos chicos, Julián y Dick, dos chicas, Ana y Georgina, y el perro Tim no eran lo que se dice ambiciosos pero, para una niña de 7 u 8 años, aburrida en las largas tardes de su pueblo de La Mancha, aquellas historias eran un prodigio de aventuras. Cuando mis padres me regalaron mi primer ejemplar de Los cinco, además de entretenerme, descubrí algo que, aunque manido, no deja de ser verdad. Leer sirve para viajar sin moverte del sitio. Y los 21 libros que Enid Blyton escribió sobre Los cinco son una maravillosa manera de iniciar a los chavales en el viaje de la lectura. La autora inglesa los empezó a publicar hace 70 años y, aunque supongo que se habrán quedado un poco desactualizados, creo que siguen teniendo todo (o casi) para enganchar a los lectores incipientes: tesoros, ladrones, espías, meriendas con los amigos, vacaciones eternas y la libertad que daban unos padres que apenas aparecían en las historias. - Carolina Abellán

Simone de Beauvoir

Un libro: El segundo sexo

Por qué: Aunque hoy esté lejos en el tiempo, El Segundo Sexo es un libro indispensable para entender toda la teoría y el movimiento feminista. Con esta obra, escrita en 1949, Beauvoir agitó conciencias explicando que lo define a la mujer es un producto cultural y social construido ("No se nace mujer, se llega a serlo"). Analiza la situación de la mujer desde el punto de vista social, psicológico, biológico y cultural y habla de la otredad (las mujeres son "las otras", "el segundo sexo"). Fue un ensayo emancipador para muchas mujeres de la época, aunque más adelante fue criticada por otras feministas por centrarse en la mujer blanca y occidental, sin tener en cuenta al resto de mujeres del mundo. - Carlota Ramírez

Joan Didion

Un libro: El año del pensamiento mágico

Por qué: La fragmentación social, el caos y la cultura de la sociedad americana son fundamentales en la obra de Joan Didion, que brilla especialmente cuando aborda temas personales, como en este libro autobiográfico. La escritora plasma sus pensamientos tras la repentina muerte de su marido y la enfermedad de su hija, que fallecería meses después. Didion, que comenzó su carrera redactando pies de foto para la revista Vogue, utiliza la escritura como terapia para asumir y procesar el dolor de la pérdida, que es perfectamente palpable para el lector página tras página. Los recuerdos, las conversaciones, el desconcierto y los pequeños errores del pasado se unen para crear un emotivo y digno relato, en el que también aparece ese pensamiento mágico al que se hace referencia en el título. La idea y la esperanza de que cambiando nuestras propias acciones se puede evitar lo inevitable, que se aprecia claramente cuando la autora cuenta que se niega a tirar los zapatos de su marido, manteniendo viva la idea de que regrese. Un libro imprescindible que plasma con claridad y sencillez el dolor, la obsesión y la esencia más pura de los sentimientos. - Uxía Prieto

Margaret Atwood

Un libro: El cuento de la criada

Por qué: ¿Quién a estas alturas del año no ha oído hablar de este libro? Y no porque sea una novedad editorial, sino porque esta novela de 1985 es la base de la serie de HBO del mismo nombre que se acaba de llevar el Emmy al Mejor drama. Que la palabra distopía no te eche para atrás: es una historia que atrapa, de plena vigencia —es muy recomendable el prólogo de las ediciones más recientes en los que la autora reflexiona sobre Trump— y con la que no dejarás de pensar: '¿Sería posible?'.- Elena Santos

Virginia Woolf

Un libro: Una habitación propia

Por qué: Feminismo, realidad y empoderamiento. Esas tres palabras podrían describir a la perfección un libro publicado en 1929, pero que sigue vigente. Buen ejemplo de ello es que "una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción" —la afirmación que le da título— ha dado la vuelta al mundo. Hoy en día se considera como uno de los libros básicos del movimiento feminista. La autora centra su obra en los obstáculos y las dificultades que tienen las mujeres para hacerse un hueco dentro de la sociedad. Lo hace mediante una metáfora acerca del lugar de la mujer en la literatura y esa habitación propia que debe ocupar y también normaliza a otros colectivos como el LGTB mediante la relación lésbica entre Olivia y Chloe. - Marina Prats

J.K. Rowling

Un libro: Una vacante imprevista

Por qué: La autora más vendida de la historia será recordada por haber dado vida a Harry Potter, la obra más influyente entre las nuevas generaciones de los últimos 20 años. Después de eso, ¿qué le quedaba? Salir de su zona de confort y demostrar que también sabe escribir novelas muy adultas. En Una vacante imprevista se mete en todas las camisas de once varas adultas imaginables: por sus páginas pasean amas de casa salidas y deprimidas, maridos infieles y controladores, viejas retrógradas, racistas, violadores, ninis pijos, viudas amargadas, mujeres maltratadas y sus maltratadores, y un montón de adultos incapaces ―y reticentes― a la hora de mejorar la vida de los niños. Un mundo en donde las apariencias son lo que importa y en donde se muestran en todo su crudo detalle las miserias de la política local, la hipocresía de las pequeñas comunidades y la deficiencia de los servicios sociales. - María de Sancha

Fred Vargas

Un libro: Tiempos de hielo

Por qué: A esta mujer que escribe con seudónimo, que se esconde bajo un nombre masculino y el apellido que un día usó en el cine Ava Gardner, hay que agradecerle que haya parido al comisario más maravilloso de las últimas décadas, Jean Baptiste Adamsberg. Recomendamos Tiempos de hielo sencillamente porque es el último de la saga traducido al español. Cualquiera vale como muestra de su mente original y surrealista, que mezcla modernidad y tradición, la arqueología y las tradiciones de siglos con los bajos instintos, al servicio de un personaje despistado y lúcido, capaz de los más desastrosos patinazos humanos y de la mayor inteligencia contra el crimen. Todo, con mucho humor, mucha historia y mucha ternura. No hay nada igual en el noir. - Carmen Rengel

Elena Poniatowska

Un libro: Leonora

Por qué: Con un Premio Cervantes a sus espaldas, Poniatowska no necesita mucha presentación pero, si hay que elegir una obra que la represente, ésta sería Leonora. Se trata de una biografía (poco al uso) de Leonora Carrington, una pintora surrealista del siglo XX caracterizada por un espíritu indomable, lo que la llevó a viajar por todo el mundo —a veces, muy a su pesar—, a codearse con personajes como Salvador Dalí, Max Ernst, Joan Miró, Luis Buñuel o Pablo Picasso y a contar su fascinante vida a Poniatowska, que la puso sobre el papel de manera excepcional.- Marina Velasco

Eva García Sáenz de Urturi

Un libro: El silencio de la ciudad blanca

Por qué: Ésta una autora que ha llegado al éxito de ventas de una forma muy poco habitual. Su primera novela, La saga de los longevos, fue rechazada por varias editoriales, así que ella la compartió en Amazon. En esa plataforma se convirtió en un éxito viral y llegó a superar en ventas a los best sellers tradicionales. Ahora, ya con una editorial potente como Planeta, está publicando la trilogía Los ritos del agua, cuya primera entrega es, precisamente, El silencio de la ciudad blanca. Tras convertirse en un nuevo fenómeno editorial, será llevada al cine. La autora atrapa al lector con una historia trepidante llena de misterio que arranca con el hallazgo de una pareja de veinte años desnuda y muerta por picaduras de abeja en la garganta. Es el inicio de una serie de complejos asesinatos que pondrán patas arriba a toda la ciudad de Vitoria. - Rodrigo Carretero

Nancy Mitford

Un libro: A la caza del amor

Por qué: "La acción se abre en el salón de Alconleigh, la casa de campo de los Radlett. Ante nuestros ojos van desfilando los distintos miembros de la familia". Así arranca la sinopsis de la novela de mayor éxito de Nancy Mitford. Escribió este libro en 1945, cuando tenía 41 años, aunque los escenarios que plasma podrían ser los mismos en los que se mueven los contemporáneos de Lady Mary y Lady Edith en Downton Abbey. El libro de la mayor de las hermanas Mitford, en el que se cuenta la historia de Linda Rdadleet y su constante búsqueda del amor, es la novela perfecta para huérfanos lectores de Jane Austen o las hermanas Brontë. - Margarita Lázaro

Kaori Yuki

Un libro: Angel Sanctuary

Por qué: El catolicismo es algo exótico en Japón, por eso sus autores se permiten llegar más lejos en su irreverencia al plasmarlo en la ficción que ningún occidental. La mangaka (autora de cómic japonés) Kaori Yuki plasma en Angel Sanctuary (santuario angelical) una de las visiones de la religión más originales, perversas e interesantes imaginables. En su universo, los adolescentes incestuosos son los protagonistas, los demonios, valientes, los drogadictos pueden ser héroes por un día y Lucifer podría tener razón. A los que hayan leído 1984, el Cielo les resultará familiar en esta obra en la que dos hermanos luchan por su amor y pasan por el Infierno para enfrentarse a un Dios que experimenta con los seres vivos de la forma más cruel. - María de Sancha

Virginie Despentes

Un libro: Teoría King Kong.

Por qué: Es un manifiesto imprescindible para entender la teoría feminista contemporánea. Despentes —feminista, lesbiana y exprostituta amante del punk— se cuestiona el feminismo liberal, la igualdad de género prometida por las democracias capitalistas o la glorificación de la maternidad. Lo hace a través de temas tan polémicos como la violación, la pornografía o la prostitución. "Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica", se puede leer en la contraportada de este libro de apenas 150 páginas.- Carlota Ramírez