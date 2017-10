Frank Cuesta estalla: "La mirada está en si una vileda con patas decide hipotecar más el futuro de una región"

El presentador de Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, ha compartido en su cuenta oficial de Facebook un mensaje tras los incendios que están asolando el norte de península ibérica y que ya se han cobrado al menos cuatro muertos en Galicia y 31 en Portugal.

Cuesta, conocido defensor de los derechos de los animales, ha estallado por lo que ha considerado una injusticia: "Que se estén quemando Galicia y Asturias y la noticia principal del día sea si ha dicho sí o no un tío con una puta fregona en la cabeza... Manda cojones", en referencia a la carta que Carles Puigdemont ha enviado al Gobierno de Rajoy y en la que no deja claro si ha declarado o no la independencia en Cataluña.

El televisivo, igual fruto de un calentón, ha dado por bueno uno de los rumores que circulan por la red y que Maldito Bulo ha desmentido recientemente.

"Cuando la nueva ley de montes permite edificar en suelo quemado, los pirómanos han pasado a un segundo plano. Ahora seguramente 'los nuevos' pirómanos estén sentados en oficinas de edificios impresionantes y algún político estrenará casa próximamente", ha afirmado.

Para rematar, Cuesta ha arremetido contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que se ha referido como "vileda con patas".

"Mientras se quema el norte de España y se pierde una irrecuperable fauna y flora la mirada está en si una vileda con patas decide hipotecar más el futuro de una región o no. Ah, y para los haters... como ya sé lo que diréis... pues eso, ¡que os den por la fregona!", ha sentenciado.

El post de Cuesta lleva en pocas horas más de 8.400 compartidos y más de 2.300 comentarios en Facebook.

Tras el aluvión de comentarios ha vuelto a hacer una publicación en Facebook dirigida a todos aquellos que han criticado su texto anterior: "Ah, se me olvidaba... así me dais más hostias! QUE VIVA ESPAÑA".