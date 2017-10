Nicole Kidman fue noticia la pasada edición de los premios Emmy. Lo fue por partida doble. Su interpretación en la serie Big Little Lies, de HBO, le valió el premio a Mejor Actriz en una miniserie o película. Y, sobre todo, el beso que le plantó en la boca a su compañero de reparto Alexander Skarsgård delante de su marido, el músico Keith Urban.

¿Qué hacía Kidman besando a otro?

La imagen del beso recibió grandes comentarios esa noche y dio pie a muchas bromas, casi más que su extraña forma de aplaudir en los Oscar. Ahora, un mes después de aquello, el momento ha vuelto a la actualidad por culpa de Graham Norton.

Durante la visita de la actriz al programa The Graham Norton Show, el presentador le sacó los colores al mostrarle el momento en pantalla. "¡Oh, Graham, eres un provocador! ¿Por qué enseñas eso?", dijo Kidman entre risas el ver la foto. "Es un momento adorable de la celebración", le respondió Norton, a lo que Kidman respondió: "¡También besé a mi marido!". El marido, que como señaló el actor Bryan Cranston, aplaudió el momento con emoción.

La explicación de Kidman no pareció suficiente y tuvo que salir en defensa de su matrimonio. "No lo has entendido. He hecho de todo con Alex", dijo en referencia a las escenas de sexo de la pareja en Big Little Lies. "Lo vimos", le aclaró Norton.

"Tengo un marido increíble, comprensivo y espléndido al que amo más que a nada en el mundo. Le di un beso de felicitación a Alex, es como un maniquí", agregó.

¿Un maniquí? "Bueno, no me refiero a un maniquí. Ya he terminado", concluyó al no saber salir del lío en el que se había metido.