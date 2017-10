RTVE revela, por orden judicial, que participar y emitir Eurovisión 2015 costó 400.000 euros

Después de dos años de litigios en los tribunales, TVE ha publicado al fin este martes el coste total que supuso la participación de la cadena pública en Eurovisión 2015. Según las cifras publicadas por el ente público, la actuación de Edurne con la canción Amanecer tuvo un coste total de 396.918,47 euros. Sólo el pago a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de los derechos de retransmisión de las dos semifinales y de la final ya significó un coste de 286.873 euros.

El origen de este proceso arrancó en 2015, cuando un ciudadano solicitó a RTVE información sobre los gastos que la participación en Eurovisión ocasionó al ente público. La solicitud no fue respondida (lo que se conoce como silencio administrativo) y, una vez presentada reclamación, el Consejo de Transparencia dio la razón al ciudadano e instó a RTVE a facilitarle la información que solicitada.

El ente público se negó, alegando que darla requería una reelaboración previa y, además, suponía un perjuicio para sus intereses económicos y comerciales, los mismos argumentos que mantuvo en el recurso que presentó para no atender la resolución del Consejo de Transparencia.

El 18 de mayo de 2016, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid dictó sentencia e instó a RTVE a facilitar los mencionados gastos, al no estimar el recurso interpuesto por el ente público para evitar suministrar dicha información. No conforme tampoco con esta sentencia, el ente público presentó recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, que se pronunció en el mismo sentido que el juzgado anterior, avalando los tribunales por segunda vez la resolución dictada en su día por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

En la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid, su titular ya consideraba que "proporcionar la información requerida sobre el coste de la participación en Eurovisión no evidencia que perjudique los intereses económicos ni comerciales de RTVE, pues lo único que se reclama es el coste total de que España haya participado en el festival de Eurovisión 2015; y cumplir con lo solicitado no permite constatar que se derive ni un perjuicio para la recurrente ni una ventaja competitiva para otros medios televisivos, ni menos aún para el servicio público que la recurrente presta".

La cifra de la participación de TVE en Eurovisión 2015 es muy similar a la de ediciones anteriores. En 2009, el coste total fue de 338.960 euros, sin IVA; en 2010, ascendió a 383.384 euros, pagando un 18% de IVA; en 2011, se llegó a 419.829 euros, de nuevo con un 18% de IVA; en 2012, el coste subió a 427.613 euros, con un 21% de IVA; en 2013 se quedó en 398.615 euros y en 2014 fue de 386.994 euros.

Sobre la edición de este año, donde Manel Navarro representó a España con la canción Do it for your lover, TVE sólo ha adelantado el gasto que supuso el alojamiento del cantante y el equipo de TVE durante los diez días de estancia en Kiev: 43.350 euros.