Trump dice que posee un Renoir original... Y el museo de Chicago le responde que de eso nada

Como todo millonario que se precie (o al menos eso es lo que dice Donald Trump) el actual presidente de EEUU tiene un Renoir original en su apartamento en Nueva York. Nada más y nada menos que una de las joyas de este artista: "Two Sisters (On The Terrace)"

El cuadro que Trump dice tener en su piso de Nueva York

Sin embargo, el museo Art Institute of Chicago se ha pronunciado alto y claro sobre esta afirmación de líder estadounidense: eso no es cierto. La obra original del impresionista francés Pierre-Auguste Renoir está con ellos desde el año 1933.

No es la primera vez que esta obra está en el centro de la polémica. El biógrafo de Trump, Tim O'Brien ha explicado a Vanity Fair que él ya había dudado sobre la autenticidad de la obra colgada en el piso del magnate. Según el testimonio de O'Brien, le aseguró que el verdadero estaba en Chicago, pero Trump insistió una y otra vez que de eso nada, que el de él era el original, sin plantearse ni por un momento una opción diferente.

"Estoy seguro de que todavía le está diciendo a la gente que entra en su piso, 'es original, es original'", asegura O'Brien. "Cree en sus propias mentiras de una manera que dura décadas", sentencia. "Contará las mismas historias una y otra vez, independientemente de si los hechos están o no frente a su cara".

La portavoz del Art Institute of Chicago, Amanda Hicks, se ha limitado a comunicar que el instituto está "complacido de que nuestra versión sea la original". El Renoir fue donado al Art Institute of Chicago en 1933 por Annie Swan Coburn tras comprársela por 100,000 dólares a Paul Durand-Ruel. Durand-Ruel se la compró al artista en 1881, según ha explicado Hicks.

La Casa Blanca no ha querido responder a preguntas sobre la procedencia del Renoir de Trump.