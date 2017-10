El BBVA tiene diversas cuentas en Twitter. Entre ellas, BBVA Bancomer Responde (@BBVABancomerRe), un servicio dedicado a responder preguntas de los clientes de la entidad bancaria.

Hace unos días, la usuaria @BereDelC, cuyo nombre es Puta Desagradecida, hizo una consulta a la entidad sobre si podía ingresar dinero a una cuenta si sólo contaba con el número de la tarjeta.

Como suele hacer en estos casos, la cuenta de BBVA Bancomer Responde contestó citando el nombre de la usuaria que hacía la consulta, de tal modo que el inicio de la respuesta fue el siguiente: "Hola Puta Desagradecida,...".

Una contestación que procedieron a borrar al ver el revuelo que se estaba generando en Twitter, dejando sólo la segunda parte de la respuesta:

Sin embargo, varios usuarios ya habían hecho una captura de la contestación, que se ha vuelto viral:

- Jefe ¿siempre se le contesta con su nombre de twitter, verdad? - Sí - Aunque se llam... - ¡Qué sí,carajo! - Pero... - Te largas... - ok pic.twitter.com/1SjWnMbmRE

El Community Manager de @BBVABancomerRe :3 es un héroe. o Era, no lo sabemos. pic.twitter.com/nlCz1x4eIX

Al ver lo que se había generado en Twitter, la propia usuaria ha mostrado su malestar por que se hiciera viral.

Llevo año y medio con el username de Puta Desagradecida y no nada más en tuiter, en todas mis redes.

Si me incomodara o algo no lo tendría.