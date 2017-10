El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha sorprendido al periodista de la BBC Andrew Marr durante una entrevista concedida anoche tras la aplicación, por parte del Gobierno, del artículo 155 en Cataluña.

Durante la entrevista, Dastis fue preguntado por las cargas policiales del pasado 1 de octubre, durante la celebración del referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

Unas cargas policiales que, según datos de las autoridades catalanas, dejaron casi un millar de heridos de diversa consideración.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y todavía son motivo de comentario en la prensa internacional. Por eso Marr cuestionó la proporcionalidad de las fuerzas de seguridad españolas, que el periodista tildó de "situación brutal".

Lo que quizás no esperaba era la respuesta de Dastis:

"No, no creo que haya ninguna situación brutal. Mire, creo que se ha probado que muchas de esas imágenes son imágenes falsas".

"¿En serio?", respondió el periodista, que no daba crédito a lo que acababa de responder el ministro español.

Spanish Foreign Minister @AlfonsoDastisQ says pictures of Spanish police beating Catalans is 'fake news' #marr pic.twitter.com/tpJ5ZtVX9z