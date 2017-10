Se ha convertido en un clásico: cada vez que Ana Pastor y Antonio García Ferreras aparecen en pantalla para presentar algún especial informativo de laSexta (y ya van unos cuantos), alguien pregunta en Twitter: "¿Quién cuida de sus hijos?".

Las bromas le han servido a la cadena para anunciar con gracia el regreso de Salvados, pues han convertido a Jordi Évole en el cuidador de los hijos de la pareja de periodistas. Pero Ana Pastor, que ha visitado Likes este lunes, ha querido poner de relieve el tema importante que hay tras las bromas.

"Ojalá la conciliación fuese un problema de Pastor y de Ferreras. Nosotros somos una pareja afortunada, pero hay muchísima gente en este país que no tiene posibilidad de elegir. Yo, por ejemplo, el sábado dije que no iba a estar en el especial de Rajoy porque tenía una cuestión familiar importante, pero hay mucha gente que no puede elegir".

La periodista ha hecho referencia a las bromas de los tuiteros, "la gente es muy graciosa en Twitter, todo hay que decirlo", pero ha aclarado que sus hijos "están perfectamente cuidados".