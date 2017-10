Bono tacha a Puigdemont de "golpista" y asegura que "hay armas más peligrosas, como es el odio"

El exministro de Defensa José Bono ha acusado a Puigdemont de ser un "golpista" y le ha espetado que, aunque no utilice armas —en referencia al golpe de Estado de Tejero— "hay armas más peligrosas, como es el odio". Además, le ha advertido que Tejero "no pudo" contra la Constitución y "no podrá Puigdemont".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, ha afirmado que siente una "profunda tristeza" por la situación que atraviesa Cataluña que, según él, está "asistiendo a planteamientos de odio". "Llevan décadas sembrando el odio", ha apuntado, y ha añadido que le sorprende "que solamente" sean dos millones de personas las que están "obsesionadas" "en contra de España".

En este sentido, se ha referido al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol como una persona "muy inmoral o muy desvergonzado" por haber "colado el cuento" de que España robaba a Cataluña, aludiendo al caso del tres por ciento: "Se embolsaban el 3% de cada obra pública", ha criticado.

A los actuales líderes independentistas, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, los ha definido como "lo más casposo, antiguo, lo más carlistón y deplorable" alegando declaraciones en las que, según ha asegurado, se quejaban de "mestizaje" por suponer "el fin de Cataluña" y en las que apuntaban que "los genes de los catalanes se parecen más a los de los franceses".

"El odio es suficiente para poder animar las conciencias", ha señalado Bono, argumentando que, a su juicio, la derecha nacionalista está "en brazos de los antisistema --en alusión a la CUP--". "Están en su salsa", ha opinado, y ha añadido que el fin del sistema es "todo lo que quieren"; un "radicalismo" que ha definido como "más bien soviético".

"LOS NAZIS CONVOCARON A MILLONES DE PERSONAS"

Así, el exministro socialista ha recordado que los nazis convocaron en Núremberg a millones de personas "y no porque fueran millones dejaron de ser ni nazis ni asesinos". Eso sí, ha aclarado que no estaba "comparando" sino que estaba "diciendo que en democracia se mide en las urnas" y no en las movilizaciones.

Por otro lado, se ha mostrado con la esperanza de que Puigdemont recapacite antes del viernes "y se percate de que no es el único en el mundo" y le ha llamado a recordar que tanto Julio César como Carlomagno "murieron y el mundo siguió", y ha recalcado que "seguirá sin Puigdemont".

También ha recordado una sentencia del Tribunal Supremo que especifica que "la violencia no es requisito indispensable" para que se dé el delito de rebelión, si bien es cierto que ha concluido que "los jueces verán" si es o no necesario juzgar al presidente autonómico. Eso sí, para José Bono "está claro".