Gabilondo plantea el escalofriante escenario que habrá si Puigdemont no "frena" y Rajoy no paraliza el 155

El periodista Iñaki Gabilondo ha defendido —en su comentario Hay que parar esto, en la Cadena Ser— que "Puigdemont va a necesitar más valor para frenar que para saltar al vacío". Sin embargo, el periodista ha argumentado que pese a esto "debe frenar. Y debe convocar elecciones", mientras que el Gobierno "debe paralizar el 155" y "resetear" si eso se produce.

La alternativa a este escenario es, según Gabilondo, "explosivo": "El peor de los presagios, que tengamos, en muy pocos días, en Cataluña a la vez una comunidad autónoma intervenida por el Estado y una república independiente proclamada".

"Lo más dramático del momento actual es que Puigdemont sabe que no puede dar un paso más y, sin embargo, parece dispuesto a darlo. Suicidio de unos, mortal para todos", ha planteado, no obstante, el periodista, quien se muestra seguro de que "Puigdemont, como Junqueras, como Artur Mas, como sin duda muchos otros independentistas, son perfectamente conscientes de que esta locura no puede seguir".

"Disponían de un capital político muy importante, sí, pero insuficiente, muy insuficiente, para la epopeya política que se proponían. Un error de cálculo que ha transformado aquella alegría festiva en la actual zozobra", ha reflexionado.

