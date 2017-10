Un restaurante asturiano triunfa con su respuesta a un cliente en TripAdvisor

En los últimos meses, las respuestas de restaurantes a clientes descontentos en TripAdvisor se están convirtiendo en casi un género literario propio. Los locales intentan responder con originalidad porque son conscientes de que una mala opinión puede destrozar su reputación y de que una contestación genial puede hacerse viral, constituyendo una excelente forma de publicidad.

El último ejemplo lo ha dado el restaurante Pasaje Roma de Avilés (Asturias). A finales de agosto replicó a un cliente que había dado una baja puntuación al negocio y ahora esa respuesta ha triunfado gracias a que la ha publicado el diario local El Comercio, donde se ha convertido en la noticia más leída de este martes. Otros periódicos como ABC también la han replicado.

Lo cierto es que este restaurante de Avilés tiene una buena imagen en TripAdvisor pese a que ese usuario lo calificó con dos puntos sobre cinco: el local suma 82 opiniones, de las que 53 son "excelentes" y 19 "muy buenas".

Pero el cliente en cuestión no se deja impresionar por eso, titula su comentario como "sitio horrible, comida mediocre" y subraya que este restaurante es una "demostración clara de que muchas veces las opiniones vertidas por los comentarios de los locales no se corresponden con la realidad".

"Fuimos al local atraídos por la puntuación que tenía y los comentarios positivos pero la primera impresión fue bastante mala", avisa antes de calificar el lugar como "feo y horrible" y asegurar que está dentro "de un soportal oscuro y que da mal rollo". "Desde luego nada apetecible para comer", afirma.

"Aparte de eso la comida tampoco es nada del otro mundo, patatas, croquetas y fritos en general. El precio es asequible, que por eso no le doy una puntuación más baja, pero vamos, que no es un sitio al que vaya a volver y cuya puntuación no justifica su posición en los restaurantes de Avilés", afirma.

El director de relaciones con los clientes del restaurante dice en su respuesta que espera que al cliente "no tengan que juzgarle en otras facetas de su vida a través de una aplicación, porque en estos negocios hay mucha gente detrás, trabajando muy duro y sacrificando muchas cosas". "Menos mal que ha decidido usted mismo no volver porque sin duda este no es su sitio", zanja.

Esta es la contestación completa: