EN DIRECTO: El Senado debate la aplicación del 155 y el Parlament si declara la DUI

19:15. Según cuenta la Cadena Ser, distintas fuentes del PDdeCAT informan de que Puigdemont ha ofrecido en las últimas horas a Junqueras dimitir y que sea él quien declare la DUI, pero que Junqueras lo rechazó. ERC por ahora lo desmiente.

19:08. Sáenz de Santamaría abandona la comisión del 155 por una fuerte afonía

Durante el turno de portavoces, y cuando la comisión llevaba algo más de hora y media, el presidente de la comisión y del Senado, Pío García-Escudero, ha pedido disculpas en nombre de Sáenz de Santamaría y ha explicado que ha tenido que ausentarse porque no se encontraba bien.

Sáenz de Santamaría intervino al comienzo de la comisión, después de la exposición de la ponente, la senadora del PP Clara San Damián, y entonces ella ya se excusó por su poca voz.

Después, en un momento en el que ha salido de la sala, la vicepresidenta aludió a su afonía cuando fue abordada por los periodistas y rechazó hacer declaraciones argumentado en tono casi inaudible que necesitaba recuperar su voz.

19:00. Primera reacción del Gobierno a la comparecencia de Puigdemont para anunciar que no habrá elecciones

Se la ha hecho la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a TVE y ha confirmado que el Gobierno no piensa parar la tramitación del 155.

"Puigdemont es un president que ahonda en la división, en la confrontación y en romper España", ha dicho Montserrat.

18:42. Turno para Iceta, del PSC: "Usted ha dudado y voy a felicitarle por dudar"

Sube a la tribuna Miquel Iceta, del PSC. "Usted ha dudado y voy a felicitarle por dudar", inicia Iceta, quien pide a Puigdemont que decida "qué opción es mejor". "Ha dudado entre valores y responsabilidad".

18:11. Inés Arrimadas habla de "ridículo espantoso" y "proceso kafkiano"

La portavoz de Ciudadanos dice "basta ya" a Puigdemont. "¿Le parece normal la vergüenza que hemos tenido que pasar los que queremos a esta institución? Ha sido lamentable, señor Puigdemont. Y para acabar de rematar, ni siquiera tiene la decencia de venir aquí y hablarle a los representantes de los catalanes", añade.

"Usted no quiere debatir nunca", dice Arrimadas, que acusa a Puigdemont de ser el que "menos da la cara". "A nosotros nunca nos hace réplica", se queja.

Lo acusa de haber "perdido oportunidades" durante el proceso. "¿Usted se cree que un presidente de una comunidad autónoma hubiera tenido las oportunidades que ha tenido usted? ¿Cree que Merkel le habría dado esa oportunidad?", se pregunta. "Ha sido un clamor, medios afines se lo estaban diciendo, que pusiera las urnas. La única manera de parar lo que está pasando era convocar elecciones y usted ha evitado el diálogo y ha dejado una oportunidad fantástica de acabar con esto. Nos está haciendo mucho daño".

"No sé si ha sentido el aliento del nacionalismo en su nuca y eso le ha hecho cambiar de opinión", dice la líder de Ciudadanos, que le espeta que "aún está a tiempo" para dar marcha atrás. "Hoy hemos visto la gota que colma el vaso. No se puede hacer esto con la imagen de Cataluña, no hay derecho a hacerle esto a los catalanes.

Arrimadas pide a Puigdemont que reconozca sus errores y rectifique. "Usted ha dividido en dos a la sociedad catalana y va a conseguir defraudar y enfadar a las dos mitades". La portavoz de Ciudadanos dice que "necesitamos urnas con garantías" y dice que "estamos a tiempo de hacerlo". "Usted volverá a ser el mismo que no quiere dialogar y aprovechar las oportunidades".

Finaliza Arrimadas asegurando: "Les vamos a echar del Gobierno con las urnas". "Espero que las ponga usted, si no, vamos a exigir urnas con garantías. Cataluña va a salir de esta".

18:08. Turno para Anna Gabriel, de la CUP

Habla Gabriel de "la peor cara" del Estado español con el 155 y asegura que se ha aplicado "al margen" de las leyes españolas y "sin control democrático". "Venganza y humillación contra todo un país", afirma la portavoz de la CUP, que habla de "afán de recentralización". "Pase lo que pase, intentemos que gane la inteligencia", finaliza su intervención.

18:06. Corominas concluye pidiendo que se cumpla el mandato del 1-O

Finaliza el portavoz de Junts pel Sí, que pide que se cumpla el mandato del 1 de octubre.

18:05. Corominas habla de "agresión sin precedentes" del Gobierno a Cataluña

Corominas condena la aplicación del 155 por parte del Gobierno central y habla de "agresión sin precedentes" del Ejecutivo central al Govern catalán. "El Parlament y el Govern no son propiedad del Consejo de Ministros del PP", añade.

18:03. Comienza el Pleno del Parlament

Lluís Corominas, de Junts pel Sí, inicia su intervención recordando a 'los Jordis' y provoca la primera gran ovación de la tarde.

18:00. Juncker: "Los catalanes no están oprimidos en España"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, considera que los catalanes no están siendo oprimidos por España y que, aunque hay que respetar su voluntad de expresarse, no se puede comparar su situación con la de países de la antigua Yugoslavia.

"En Cataluña no estamos ante un problema de derechos humanos porque los catalanes (...) no están siendo oprimidos por España", afirmó Juncker en declaraciones difundidas hoy por la cadena portuguesa RTP.

17:58. Barreiro: "En democracia, la ley es el eje fundamental"

"Fuera de la ley no existe nada, existe la arbitrariedad", dice Barreiro, quien asegura que en Cataluña "estamos viendo a un Gobierno que está amordazando al Parlament" y que está "vulnerando la ley".

17:56. Barreiro: "Esto es un gesto de lealtad al país"

El portavoz del PP dice que poner en marcha el 155 "es un gesto de lealtad al país" porque "todos los que estamos aquí hemos acatado la Constitución". "Esto no es sólo aceptarla sino hacerla cumplir", dice Barreiro.

17:52. José Manuel Barreiro, del PP, sube a la tribuna

El portavoz del PP habla de "una falta de lealtad al Estado de derecho" por parte de las autoridades catalanas. Barreiro dice que este es uno de los momentos "más complejos" de la historia de la democracia y que el Gobierno ha sabido estar "a la altura de las circunstancias". "Las circunstancias es la defensa del bien general, del marco de convivencia", añade.

17:48. El PSOE pide que la aplicación del 155 sea "lo menos intensa posible"

Piden "modular la aplicación" del 155 y recuerdan que si Puigdemont convoca elecciones, se volvería a una cierta "normalidad".

17:42. Turno para el senador del PSOE

"El PSOE no tiene dudas: no hay democracia sin constitución", dice el senador Ander Gil, del PSOE, quien ha comenzado afirmando que ninguno de los presentes quería estar celebrando la sesión plenaria de este jueves.

Antes ha comparecido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.