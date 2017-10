Juncker: "Los catalanes no están siendo oprimidos por España"

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha asegurado esta mañana que los catalanes no están siendo oprimidos por España y que, aunque hay que respetar su voluntad de expresarse, no se puede comparar su situación con la de países de la antigua Yugoslavia.

"En Cataluña no estamos ante un problema de derechos humanos porque los catalanes (...) no están siendo oprimidos por España", ha afirmado Juncker en declaraciones difundidas este jueves por la cadena portuguesa RTP.

