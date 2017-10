La oposición venezolana gana el premio Sájarov del Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha galardonado este jueves a la oposición venezolana con el premio Sájarov a la libertad de conciencia, un reconocimiento que corona su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y a los "presos políticos".

"Oposición democrática y prisioneros políticos en Venezuela ganaron el premio Sájarov 2017", ha tuiteado el influyente eurodiputado liberal, Guy Verhofstadt, antes del anuncio oficial, que ha tenido lugar a las 12 horas en Estrasburgo (noreste de Francia).

BREAKING NEWS: Democratic opposition & political prisoners in Venezuela are the winners of the 2017 #SakharovPrize https://t.co/T215hIxrff pic.twitter.com/tAbqSprBhd