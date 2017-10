16 curiosidades que no sabías de Julia Roberts para celebrar sus 50 años

La novia de América, la actriz mejor pagada del cine, el rostro más bello de la pantalla... El caso es que es única e irrepetible: es Julia Roberts. La protagonista de Pretty Woman, Notting Hill, El informe pelícano o Quédate a mi lado cumple este 28 de octubre nada menos que 50 años.

Aunque el medio siglo le ha sentado muy bien, lo cierto es que Roberts está más desaparecida de la escena pública que en los 90 y los primeros 2000. Su familia (formada por su marido, Danny Moder, los mellizos Hazel y Phinnaeus, de casi 13 años, y su hijo pequeño, Henry Daniel, de 10) ocupa la mayor parte de su tiempo, y apenas se deja ver en alguna presentación, fiesta y acto solidario.

Pero ¿qué sabes de Julia Roberts? Seguro que de esta lista hay algo que se te escapa...

Llámala Julia... o Fiona

"And the Oscar goes to... Fiona Roberts!" ¿Te imaginas? Habría sido rarísimo, pero factible. Esa niña sureña que nació en Smyrna, Georgia (EEUU) el 28 de octubre de 1967 se llamó Julia Fiona Roberts. Sería su primer nombre con el que pasar a la historia.

Young #JuliaRoberts.. This little girl grew up into such an amazing woman. pic.twitter.com/6OEkH1MM7I — Ersan Pamungkas  (@ersan_pamungkas) 29 de noviembre de 2015

Conexión con Luther King

Hija de profesores de interpretación, Julia nació en Georgia. Así, a su escuela acudían los hijos de Martin Luther King, así que en agradecimiento al profesor fue su esposa, Coretta Scott King, quien pagó el coste del hospital por el nacimiento de la pequeña de los Roberts.

¿Veterinaria, periodista...?

Cuando acabó sus estudios secundarios, el sueño de Roberts era ser veterinaria, puesto que sentía pasión por los animales. Sin embargo, acabó matriculándose en periodismo en Atlanta. Pero las cámaras se cruzaron por su camino.

¿... o concertista?

Desde pequeña, Roberts cultivó su afición por la música, y tocaba el clarinete en la escuela.

Su papel en Mystic Pizza tiene su lógica

Cuando se mudó a Atlanta a estudiar, empezó a compaginar la universidad con la interpretación. Debutó en 1986 en una serie llamada Crime Story y tuvo pequeños papeles en películas menores, así que mientras tanto hizo trabajos de camarera... o en una pizzería. En pocos meses triunfó con su papel como Daisy en Mystic Pizza.

Casi, casi sin Pretty Woman

Su gran oportunidad llegó en 1990 con Pretty Woman... pero el tren del éxito casi la deja abajo. Para el papel de Vivian se barajaron muchos otros nombres como los de Daryl Hannah, Meg Ryan o Michelle Pfeiffer. Winona Ryder llegó a hacer el casting.

Julia Roberts y Richard Gere en una escena de 'Pretty Woman'.

Además, tampoco es que fuera muy fan de la película, que inicialmente era mucho más oscura en la que la prostituta a la que interpreta Roberts moría de sobredosis. Ella misma la ha descrito como "una historia terrible sobre dos personas horribles [...] Era una historia espeluznante y fea".

Plantó en el altar a Kiefer Sutherland... por su mejor amigo

En junio de 1991, a apenas tres días de casarse con Sutherland (con el que había aparecido el año antes en Línea mortal), Roberts hizo un Novia a la fuga (visionaria ella: la peli no llegaría hasta 1999). Lo dejó todo y se marchó a Irlanda con el actor Jason Patric, uno de los mejores amigos del novio. Tenían 23 años. Ya se han perdonado.

Julia Roberts y Kiefer Sutherland en los Oscar de 1991.

La más rentable...

En 1999 no era barato contratar a Julia Roberts, pero salía a cuenta: era la actriz más rentable del momento.

... y la mejor pagada

Pero en 2000 ya sí que no era nada barato: se convertía entonces en la actriz mejor pagada del mundo. Entonces cobró 20 millones de dólares por interpretar a Erin Brockovich en la película homónima. La jugada no salió mal: recaudó 250 millones y Roberts se llevó un Oscar. Y todos tan contentos.

Historia de un vestido

En 2001, Roberts llegaba por tercera vez como nominada a la gala de los Oscar. La primera había sido gracias a Magnolias de acero (1989), inmediatamente anterior a Pretty Woman (que le granjeó la segunda), pero sí, a la tercera tuvo que ser la vencida. Para triunfar en esa noche épica eligió un traje poco común: un vestido blanco y negro vintage de Valentino, de su colección de Alta Costura de 1992.

Julia Roberts tras ganar el Oscar a la Mejor actriz por 'Erin Brockovich' en 2001.

¿Qué fue de él? Muchas actrices han de devolver esas icónicas piezas exclusivas a las casas de moda, puesto que normalmente se trata de préstamos. No fue su caso. Roberts lo ha conservado ("Está debajo de mi cama, en una caja", aseguró en People) y ha declarado que pretende que lo herede su hija, Hazel. No es mala herencia, no.

Relax...

Para mantenerse calmada, relajarse y pasar el tiempo, hace punto. De hecho, en el rodaje de La boda de mi mejor amigo enseñó a tejer a su compañera de reparto Cameron Díaz.

Ella, la más, más, más bella

En abril de 2017, People la eligió como la mujer más hermosa del mundo. Eso le llevó a batir un récord, puesto que es la única mujer que ha logrado ese honor cinco veces.

Fan de Taylor Swift

En 2015, Roberts acudió a un concierto de Taylor Swift en California. No es que se la viera entre el público: es que la cantante la subió a bailar al escenario.

Es futbolera

El pasado abril, Roberts vino de visita a España. ¿El Museo del Prado? ¿El Museo del Jamón? No: el Santiago Bernabéu. Allí acudió con su marido —el cámara Danny Moder, al que conoció grabando The Mexican en 2001 y con quien se casó un año después— y sus tres hijos a ver El Clásico, el Madrid-Barça. Y, como buena fan, se sacó fotos con unos y otros, de Messi a Cristiano.

Leo #Messi & Julia Roberts

And the Oscar (always) goes to Leo Messi 👏🔝 pic.twitter.com/TWaQbb9odo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 24 de abril de 2017

De la pantalla grande a la pequeña, de delante a detrás de las cámaras

Desde hace unos años, Roberts ha bajado su ritmo de trabajo. Este noviembre de 2017 estrenaWonder, en la que interpreta a la madre de Jacob Tremblay (el niño de La habitación). Después, llega el momento de la tele: va a rodar una serie para HBO, Today will be different. Además, también va a participar en ella como productora.

Tan amada fuera de las pantallas, como odiada dentro de ellas

Este es uno de los hechos más controvertidos de la carrera de la Roberts. Si bien es cierto que ella misma ha dicho que antes de conocer a su marido era "una mocosa egoísta que daba vueltas por ahí y hacía películas", lo que no está tan clara es su relación con otros intérpretes. Sí es cierto que la mayor parte de sus novios han salido de sus rodajes (de Kiefer Sutherland a Matthew Perry, Liam Neeson o Daniel Day-Lewis), sus relaciones profesionales no parecen ser tan idílicas.

En Hollywood su mal genio y su falta de compañerismo han hecho correr ríos de tinta. Sus pelis con Nicole Kidman, John Malkivich, Jennifer Aniston, Meryl Streep o Catherine Zeta-Jones han acabado bien... pero sus relaciones con ellos parece que no tanto.