A Albert Pla le pica el 'procés' independentista

Esta es la historia de un picor insoportable, viejo de 25 años. Que empezó con los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, que pasó tiempos mejores -los turistas, la sangría, la paella, los souvenirs...- y ha ido empeorando últimamente, hasta llevar a su paciente sufridor al médico, buscando soluciones.

Es el argumento de un corto llamado El catalanazo, difundido este lunes y en el que el actor y cantautor Albert Pla se convierte en ese enfermo de procés independentista, que con la camiseta del Barça y la bandera senyera al cuello, ruega por una salida.

"Verá, doctor, tengo un picor muy agudo en el pecho. Un dolor. Me siento muy catalán, pero no tengo un país propio", comienza su discurso el artista, en un clip que protagoniza junto al actor Gorka Aginagalde, el médico que lo atiende con poca paciencia y cara de disgusto. Es el cineasta vasco Juanma Bajo Ulloa (Airbag, La madre muerta, Alas de mariposa) quien dirige la hilarante historia.

Pla se lamenta. Sí, lleva 25 años aguantando el picor, dice, pero es que pasaban cosas que le bajaban el desasosiego, como la apertura de Barcelona tras los Juegos y la llegada hasta de toros y flamencas. "Si la bossa sona...", se ríe él mismo de los topicazos.

Pero llegan los problemas, y empiezan a llamarle "español". "¿Y hombre, eso a quién le gusta?", le plantea al doctor. Vino la crisis, la corrupción del Gobierno central... Y ya no aguanta más.

Así que el médico acaba reconociendo al paciente que "lo suyo no tiene cura", por lo que le propone seguir siendo europeo, como "paliativo". Con un atlas en las manos, va dando opciones. "¿Portugués?", le sugiere. "No fotis", contesta el paciente. "¿Italiano?", continúa el facultativo. "Si no hay más remedio", admite. Al final, Pla acepta ser de Córcega.

Antes de salir de la consulta, Pla se gira y pregunta al doctor: "Oiga, si la Selección vuelve a ganar el Mundial, ¿lo de Córcega es reversible?". El médico le espeta: "No se preocupe, que eso no va a pasar en la puta vida".

UNA PARTICULAR VISIÓN DE LA CRISIS

Según informa El Periódico, con este corto Bajo Ulloa "quiere explicar cómo está viviendo la crisis catalana, que, a su juicio, tiene mucho que ver con la crisis de la marca España".

"Es curioso que Bajo Ulloa haya elegido a Albert Pla para protagonizar El catalanazo después de la polémica a raíz de la irónica carta que el cantante redactó sobre la situación política de Cataluña antes del referéndum del 1 de octubre", recuerda.