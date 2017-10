El mensaje de Anthony Rapp tras acusar de acoso a Kevin Spacey

El actor estadounidense Anthony Rapp (Star Trek Discovery y Una mente maravillosa) ha destapado un capítulo muy escabroso de su pasado que implica directamente al también actor Kevin Spacey.

Rapp ha asegurado en un artículo en Buzzfeed que Spacey intentó acosarlo sexualmente en una fiesta celebrado en 1986, cuando él tenía 14 años.

El actor cuenta que se había metido en una habitación para ver la televisión pasada la medianoche y en un momento vio a Spacey en la puerta. Ahí se enteró de que estaban solos: "Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido. Debería volver a casa', pero se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es que estaba borracho. Estaba intentado seducirme".

Esta denuncia ha hecho que el ganador de dos Oscar por Sospechosos habituales y American Beauty pida disculpas a Rapp a través de un comunicado en Twitter, en el que ha asegurado que "no recuerda lo ocurrido" pero que le debe "la más sincera disculpa".

Tras el tuit de Spacey, Rapp ha querido pronunciarse con sólo tres mensajes, en los que ha asegurado que se ha "apoyado en las mujeres valientes que han hablado", en referencia a las actrices que han contado los abusos a las que se han visto sometidas por parte del productor Harvey Weinstein.

I came forward with my story, standing on the shoulders of the many courageous women and men who have been speaking out 1/3 — Anthony Rapp (@albinokid) 30 de octubre de 2017

"He dado a conocer mi historia apoyándome en los hombros de las muchas mujeres y hombres valientes que han hablado".

to shine a light and hopefully make a difference, as they have done for me. 2/3 — Anthony Rapp (@albinokid) 30 de octubre de 2017

"Con el fin de arrojar luz y con la esperanza de cambiar las cosas, como ellos han hecho por mí".

Everything I wanted to say about my experience is in that article, and I have no further comment about it at this time. — Anthony Rapp (@albinokid) 30 de octubre de 2017

"Todo lo que quiero contar sobre mi experiencia está en este artículo y no tengo nada más que comentar en este momento".