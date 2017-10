Cristina Pardo admite que hizo este directo con "unos cuantos gin-tonics"

Permanecer horas y horas en directo no es fácil. Y estar disponible casi las 24 horas, menos. Que se lo digan a la periodista de LaSexta Cristina Pardo, quien este lunes reconoció en El Hormiguero que una vez tuvo que hacer una conexión en directo cuando llevaba encima "unos cuantos gin-tonics".

Todo ocurrió en junio de 2012, cuando el rescate a banca española. La reportera explicó que ella estaba por La Latina, la conocida zona de Madrid, cuando todo ocurrió. "Me había tomado unos gin-tonics, unos cuantos, y entonces me llamaron para que fuera al rescate bancario, a la rueda de prensa del ministro de Economía, y fui", aseguró antes de admitir que llevaba "unas chapetas".

"No entendía mi letra, de hecho, pero lo salvé", bromeó junto a Pablo Motos, que le preguntó si alguien le notó algo: "Si me conoces, igual un poco sí. Pero no".

En el programa Zapeando han buscado el momento justo de aquella conexión. Y la colaboradora Anna Simon ha afirmado que no se le notaba nada.

Puedes juzgar tú mismo tras ver el vídeo de arriba.