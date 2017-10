El agricultor murciano de 'Gran Hermano' se cubre de gloria con su comentario sobre las inundaciones

Gran Hermano y la polémica son dos conceptos que van de la mano. Sin ella, el reality show no sería lo mismo. El programa de Telecinco lleva años siguiendo la misma fórmula, lo único que varía es quiénes forman parte de esos debates tan mediáticos.

El último lo han protagonizado los concursantes José María (agricultor murciano de 24 años) y Maico (jardinero australiano de 42, licenciado en Psicología). Este domingo se enzarzaron en una conversación sobre la lluvia y la sequía en su región y acabaron hablando de los desastres naturales que afectan al norte de la península ibérica. Fue entonces cuando José María pronunció una frase que captó el canal 24 horas y que lo ha cubierto de gloria entre la audiencia.

"¿Sabes qué pasa? Cuando en la parte de arriba, donde vive Miguelico (Navarra) o Pilar (Zaragoza), se inunda todo, yo me alegro", dijo José María, a lo que Maico contestó: "Yo también". "¡Y que se jodan! No quiero que nadie se muera nadie ni nada, pero me alegro. ¡Por no pasar el agua! Es vergonzoso", continuó el murciano.

La conversación no terminó ahí, los dos continuaron. "Si sobra agua, pásala, pásala para abajo que hay Murcia... Ellos prefieren que se desborde y que se pierdan sus materiales, sus ganado...", siguió José María. Y Maico sentenció: "Esa es la política de mierda que tenemos".