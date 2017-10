El hábito de su cita en 'First Dates' dejó a una participante con esta cara

First Dates puede ser un lugar maravilloso en el que encontrar el amor o tu peor pesadilla, todo depende de la persona con la que los miembros del programa te quieran emparejar.

Por el restaurante de Carlos Sobera en Cuatro han pasado participantes de todo tipo pero siempre consiguen sorprender.

La última pareja que más comentarios ha dejado en Twitter ha sido la formada por Vicente y Teresa. Él dejó las cosas claras al llegar y en su presentación se definió como "sincero y cuadriculado". Ella, mucho más romántica, tiró por los amaneceres.

Durante el encuentro, Vicente confesó que una de sus grandes pasiones es el sofá. Algo que a Teresa no le gustó absolutamente nada. Además, ella le incidió —casi le obligó— a tener una mascota para salir a caminar, pero Vicente no es amante de los animales y aseguró: "Tuve unos peces y se me murieron".

- "¿Entonces qué te gusta hacer? ¿Tú bailas?", preguntó ella. - "No", respondió él con cara de circunstancias. - "Pues muy mal, con las buenas escuelas de baile que hay en Burgos. ¿Tú los días de fiesta qué haces?", volvió a incidir ella. - "Descansar, ver alguna serie", decía Vicente mientras Teresa ponía caras de desaprobación. - "Pero hay que tener un poquito de alicientes, yo tengo un día de fiesta y estoy desesperada por hacer cosas. Malamente, muy malamente", replicó ella.

Pero Vicente no lo arregló: "Me gusta una buena siesta, después de una buena comida...", dijo Vicente sin arreglarlo.

Una vez en el reservado, Teresa se sinceró: "El chico no sé, está acomodado a su sofá, su tele, su sofá... ¡Este cuerpo necesita salsa!".

Como no podía ser de otra forma, la cita no acabó demasiado bien y Teresa optó por no tener un segundo encuentro con el bueno de Vicente.

Si nos ponemos a buscar un punto positivo podríamos decir que a Vicente le quedó todo el sofá para el solo, ¿no? #FirstDates470 pic.twitter.com/RGXc3nzVQ0 — First dates (@firstdates_tv) 30 de octubre de 2017

La actitud de Vicente fue muy comentada en redes y muchos llegaron a compararlo con otro Vicente, el que interpreta el actor Ricardo Arroyo en la serie de Mediaset, La que se avecina.

