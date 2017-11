Beyoncé será Nala en el 'remake' de 'El Rey León'

Disney sigue apostando por las adaptaciones en carne y hueso. Tras el éxito de La Bella y la Bestia y la ya presentada Aladdin, han anunciado que el próximo estreno será El Rey León y que además contará con la voz de Beyoncé para dar vida a Nala.

La noticia llega tras los rumores que ya apuntaban a que Queen B pondría la voz al personaje femenino del clásico de Disney. La compañía ha confirmado también el resto de actores que pondrán voz a Simba, Mufasa, Rafiki y compañía en este remake de Jon Favreau.

Con respecto al resto del reparto, Donald Glover (Marte, Magic Mike XXL) dará voz a Simba, James Earl Jones será —al igual que en la película de animación de 1994— su padre, Mufasa, y Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) se encargará de dar voz al malvado Scar. De este modo, John Oliver (El gurú del buen rollo) será Zazu, Seth Rogen (Malditos Vecinos), Pumba y Billy Eichner (Algo pasa en Las Vegas), Timon.

El encargado de llevar a cabo este proyecto es el ya mencionado Jon Favreau, quien ya triunfó en 2016 con su adaptación de El libro de la selva que recaudó unos 830 millones de euros. "Es el sueño de un director formar un equipo talentoso como este para dar vida a esta historia clásica", ha declarado el director. Al igual que esta película, El Rey León combinará imágenes reales con tecnología CGI.

El director, ya ha avanzado en la convención de fans D23 cómo quedará un instante mítico de la cinta como es cuando Rafiki levanta a Simba.

Back to work after #D23Expo See you in two years pic.twitter.com/Uz3t0VE3fQ