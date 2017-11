El lamento en directo de Carles Francino: "Estoy desolado, ya no sé qué hacer"

Carles Francino, director y conductor de La Ventana en Cadena SER, se ha mostrado "desolado" por el "dichoso tema de Cataluña, de España", hasta el punto de afirmar que se siente "fatal".

"Hoy simplemente –si me lo permiten- me gustaría compartir con ustedes... que estoy desolado, que ya no sé qué hacer ni qué decir con el dichoso tema de Cataluña, de España... que cada vez es todo más difícil, que no me acabo de creer todo lo que estamos viviendo, ni el daño que nos estamos haciendo", ha asegurado en su opinión diaria.

"Que ya no puedo más de patrias, de banderas, de justicieros, de soflamas y de épica. Y no me apetece profundizar en nada; ni político, ni judicial....nada. Sólo confesar cómo me siento. Y me siento fatal", prosigue antes de avisar que "lo último" que quiere es esconderse.

"Si hay alguien por ahí, en Tarragona, en Toledo, en Sevilla, en Tarrasa, en Figueras, en Valencia, en Vigo, en Bilbao, en Madrid... donde sea... Si hay alguien por ahí que se siente más o menos igual, sólo que sepa que no es el único", finaliza.

Antes de eso, Francino había asegurado que a veces le gustaría ser humorista para, como Andreu Buenafuente, dejarse bigote en señal de protesta o, como el Gran Wyoming, levantarse de su silla amenazando con no regresar hasta que España recupere la cordura.

"¡Qué envidia!, ¿verdad? Rutas de escape ante una realidad cada día más complicada y más inexplicable", subraya. Y avisa de que él no piensa dejarse crecer el bigote ni se va a levantar de la silla ni va a dejar La Ventana. "Me gusta demasiado la radio, me gusta demasiado el periodismo y además el respeto a los oyentes pasa por encima de cualquier consideración personal", advierte.