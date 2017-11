La foto de Carme Chaparro que ha causado alarma entre sus seguidores

La periodista y escritora Carme Chaparro ha causado alarma entre sus seguidores por la fotografía que publicó en su perfil de Instagram hace un par de días.

La imagen iba acompañada de un texto que tampoco ayudó a calmar la preocupación de sus seguidores: "Descripción de la situación actual. #NoPuedoMás#QueMañanaTrabajo".

Descripción de la situación actual. #NoPuedoMás #QueMañanaTrabajo Una publicación compartida de Carme Chaparro (@carmechaparro) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 10:51 PDT

Las reacciones alarmadas a la imagen no se hicieron esperar:

q es eso?!!!!! noemim75

¡Espeluznante! 😄👌🏾 blackbiskit

Que es eso?🙈😬 pipaz_mora

Pero que te ha pasado?quien ha hecho eso? Es de verdad? celia_her

No puedo darle al me gusta, sorry rafacolalo

Tal y como han apuntado algunos, lo más probable es que la imagen refleje parte del disfraz que Chaparro lució en la noche de Halloween.