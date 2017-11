Elsa Pataky se pronuncia sobre el acoso sexual en el cine

Las denuncias por acoso y abuso sexual en Hollywood se multiplican. Desde que el 5 de octubre el diario The New York Times destapó en un reportaje el escándalo Harvey Weinstein, no han dejado de salir a la luz casos que afectan al propio productor como a otros reconocidos nombres de la industria del celuloide como Dustin Hoffman o Kevin Spacey.

Las mujeres, y algunos hombres también, han roto con décadas de silencio y así lo celebraba hace unos días la actriz Elsa Pataky. En una entrevista con La Otra Crónica de El Mundo, la actriz definía como "increíble y maravilloso" que "las mujeres hayan tenido el valor de tener voz y contar lo que les ha pasado". "Muestra el poder que tienen estas mujeres, no sólo en la industria del cine sino en todas las profesiones, para que el abuso de poder no se produzca y que se acabe con ello", aseguraba la intérprete.

Durante la entrevista, en la presentación de la nueva campaña de Women'Secret, Pataky tuvo que responder una de las preguntas más repetidas últimamente a las actrices: ¿Alguna vez ha experimentado algún momento incómodo?

"Sí, sí. Todas. Yo creo que nadie... Hay situaciones incómodas y contestas de la manera que puedas y educadamente. Eso lo hago yo ahora pero una niña que llega a Hollywood con 18 años... Asusta mucho... A mí no me ha pasado nada fuerte pero sí he vivido situaciones de estar incómoda".