Indignación por cómo ha definido su ideología este participante de 'First Dates'

First Dates ha recibido este lunes a Yosu, que a muchos les ha parecido escapado de El Ministerio del Tiempo, y a una pareja que a otros tantos les ha parecido venida del pasado por su ideología. Especialmente por lo que ha dicho él.

Ella, Sandra, de 43 años, se ha definido como "muy conservadora, muy del PP, muy católica y muy de Julio Iglesias"; él, Boris, de 48 años, se ha descrito directamente como "falangista joseantoniano porque son mis ideas".

Sandra es una mujer muy fiel a sus ideas, justo igual que Boris. ¿Tenemos una 2ª cita a la vista? #FirstDates476 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/dngn1TmOMd — First dates (@firstdates_tv) 6 de noviembre de 2017

La definición que Carlos ha hecho de sus ideas ha provocado el rechazo de muchos:

El próximo q sea nazi... dios q horror!!!! — Evita thenewbloguer (@EvaGuti38819598) 6 de noviembre de 2017

Falangista? 😒 — TeSs (@TeSsCaBa) 6 de noviembre de 2017

Falangista... Cada día traéis a personajes más horrendos 6 de noviembre de 2017

Dormirán los dos en el lado derecho de la cama? Bueno el dormirá en la extrema — PajarOlOco (@paxarOlOco) 6 de noviembre de 2017

estoy leyendo lo que creo que estoy leyendo? Falangista? Hola? — maria vila (@aquestamaria) 6 de noviembre de 2017

Falangista y jose antonianooooo?????

Por que sacáis a esta pedazo de mierda en televisión!!! — Jose Javier Macia (@JoseJavierMac12) 6 de noviembre de 2017

Me dicen que hay falangistas en #FirstDates476. El blanqueamiento del fascismo se está llevando a niveles desorbitados. Asco y vergüenza. — JP 🔻 (@meelonen) 6 de noviembre de 2017

Venga ya @cuatro lo de la cita de los falangistas lo habéis hecho aposta...que os encanta meter mierda...😂 #FirstDates476 — Alvaro Conde (@euskoconde) 6 de noviembre de 2017