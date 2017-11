Indignación por lo que le dijeron a esta chica cuando pidió fotos de un perro para adoptarlo

"Ya no se puede preguntar ni por un perro". Esa frase resume lo lamentable de la situación que vivió una joven cuando escribió para interesarse por la adopción de un husky siberiano, tras ver un anuncio.

Lolaamarquez12 (su nombre de usuaria en Twitter) se dirigió al dueño para pedirle fotos del animal y recibió una respuesta que la sumió en la estupefacción: "Esto no me puede estar pasando a mí". Lejos de callarse, publicó la conversación en la red social para denunciar ese comportamiento:

Esto no me puede estar pasando a mi. Ya no se puede preguntar ni por un perro. pic.twitter.com/g2jtaabfYd

Su indignación ha sido compartida por muchos en Twitter, donde su mensaje se ha convertido en viral con más de 6.000 retuits. Pero también ha generado muchos comentarios, pues ella pidió "opiniones" para darle la mejor contestación posible al acosador:

No me extrañaría que los perros no existiesen y que los use de excusa para contactar con chicas