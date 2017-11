Santiago Auserón reconoce que el "procés" le "entristece" pero se niega a "cabrearse" con Cataluña

El músico Santiago Auserón ha mostrado su "asombro" y "tristeza" con el conflicto catalán, si bien ha afirmado ser consciente de "la complejidad de la situación" y ha resaltado que no quiere que esto "transforme" sus sentimientos y su relación con Cataluña: "Yo no quiero participar de este sinvivir que afecta a la ciudadanía y, además, no quiero que modifique mis afectos en relación con Cataluña, o sea, con familiares, amigos, ciudades, pueblos, paisajes, patrimonio histórico, lengua... No quiero cabrearme, deformar mi perspectiva, ni renunciar a mi experiencia con Cataluña", ha manifestado, en una entrevista del periodista Henrique Mariño (@solucionsalina) en el diario Público.

Auserón ha destacado que "hay que ser muy respetuoso con los sentimientos de la gente", si bien ha asegurado que no se reconoce "en ninguna de las postura": "No se trata de equidistancia, sino que me siento a años luz, como en otro planeta. ¿Qué necesidad hay ahora mismo de convertirse en sujeto político como comunidad desgajada de otra comunidad, cuando el sujeto político para mí es el sujeto individual?", se pregunta el músico, quien cree que afecta el "No quiero estar fuera de esto, porque es lo que mola".

