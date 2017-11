Un "currela canario" triunfa con su reflexión sobre las banderas en las ventanas

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha compartido este martes en su perfil de Facebook el vídeo de un "currela canario" en el que éste reflexiona sobre los poderosos y las banderas.

"Un currela canario nos recuerda una verdad como un templo. Antes se decía ni guerra entre pueblos ni paz entre clases. Él hoy lo explica mejor", asegura Pablo Iglesias.

El hombre comienza diciendo que tiene "cara de culo" porque no ha dormido haciendo cálculos y enumerando sus gastos. "Imagínense lo que me queda para vivir el resto del mes. Y aun así dicen que tengo que estar agradecido", lamenta.

A continuación, se muestra harto de lo que llama "corriente patriota", por la que las banderas de España cuelgan de las ventanas. "En un país donde le silban a Piqué pero no le silban a Rajoy. Si le hubiesen silbado a Rajoy la mitad de lo que a Piqué, igual tu hijo no estaba trabajando en un McDonald's en Londres con dos carreras y un máster", subraya.

Luego asegura que se siente canario, español, canario y ciudadano del mundo. "No me representan las banderas. Cada vez me representan menos las banderas porque veo que las banderas desunen. Las banderas marcan territorios, crean fronteras, causan guerras y son las culpables de un montón de cosas", advierte.

Por último, explica que "lo peor que le puede pasar al rico, al hombre de la clase alta" es que "todos nos llevásemos mejor". "A él le interesa que todos nosotros estemos peleándonos. Se debe sentir como que tiene una gran maqueta de juguete en la que todos estamos peleando. Y mientras todos estemos peleando a él le sigue yendo bien", advierte.

"Vamos a luchar más juntos, vamos a olvidarnos de tanta bandera, de tanta mariconada y vamos a unirnos un poquito más y a lucharnos por lo que es nuestro. Y si salimos a la calle, que sea para estar unidos", concluye.