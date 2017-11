Inaudita expulsión en 'MasterChef Celebrity' por no presentar el plato ante los jueces

"Hay un miedo a la pastelería en MasterChef", reflexionaba el chef Jordi Cruz en un momento del octavo programa de MasterChef Celebrity, emitido este martes. Y visto lo que le ocurrió a la última concursante expulsada, la actriz Anabel Alonso, razones no faltan.

En la prueba de eliminación los concursantes —Patricia Montero, José Corbacho, Silvia Abril y Anabel Alonso— debían reproducir un postre de Jordi Butrón. Alonso comenzó a sufrir cuando su masa no se despegaba. "He seguido la receta pero la masa está muy líquida, la voy a repetir [...] A la basura", exclamó.

La humorista también señaló que no sabía dónde estaba el fallo, que no era otro que en la báscula que estaba utilizando el peso estaba en libras y no en gramos.

Pese al agobio, Anabel Alonso no dejó de intentar sacar adelante la receta, aunque llegó a estar al borde de las lágrimas. "Te han podido los elementos, nena. Ya no llego", se lamentó cuando vio que el tiempo se le echaba encima.

Mientras sus compañeros ya emplataban, Alonso seguía empantanada espesando una elaboración en una cacerola. "Lo siento pero no me ha salido nada", reconoció.

La actriz, que se quedó muy apesadumbrada, no pudo presentar el postre en la cata ante los jueces: les llevó la báscula, "la culpable de sus desdichas", y unas frambuesas. "El error ha sido que cuando te has dado cuenta te han podido los nervios [...] Tu enemigo eras tú misma", resumió Jordi Cruz antes de darle un abrazo.

"Bueno, jueces, supongo que hoy poco hay que deliberar, por desgracia", introdujo la presentadora Eva González antes de que se anunciara cuál era el concursante eliminado. "Lamentablemente el veredicto está claro. Es la primera vez que nos pasa que un aspirante no presenta nada en una prueba de eliminación. Por lo tanto, el aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es Anabel", anunció el juez Pepe Rodríguez, quien también le dijo que podía irse bien orgullosa por haber llegado hasta las puertas de la semifinal. Puedes ver el momento aquí.