El hilo de Twitter sobre el acoso escolar que todos deberíamos leer

"Esta lista de cosas he observado que le hace el bullying a la gente". De esta forma empezaba una usuaria de Twitter un hilo que se ha convertido en viral sobre sus experiencias tras haber sufrido acoso escolar.

Una consecución de tuits que llevan ya más de 1.200 retuits en apenas unas horas y en los que explica qué siente una persona que sufre este tipo de acoso.

Merece la pena leerlo para entender lo que sufren muchos jóvenes cada día.

A los de "el bullying te ayuda a fortalecer el carácter", esta lista de cosas que he observado que le hace el bullying a la gente:

-Cuando pasa el tiempo y no funciona, conclusión de que hay algo en tu persona que la hace intrínsecamente incapaz de ser amada, así que te tienes que resignar.

-Ataques de ansiedad cuando ves a la gente que te ha hecho bullying, o cuando oyes su voz, o cuando te parece que les has visto al fondo de la calle.

-Llegar a pensar que literalmente tiene que haber algo en ti que te hace invisible, porque no es normal que hayan pasado meses desde la última vez que alguien de tu clase pareció percatarse de tu presencia.

-Después de tanto tiempo deseando DESESPERADAMENTE que alguien te hable, cuando alguien te habla ¡sorpresa! ¡Ansiedad! No te acuerdas de cómo se hablaba con la gente, te pones nervioso y acabas rehuyendo cualquier contacto para volver a tu burbuja.

-Suprimir tus propios sentimientos. Así. Nunca te sientes desplazado, ni intimidado, ni nervioso, ni inseguro. Ni anhelas nada. Nada te interesa realmente, para bien o para mal. P.D.: En realidad sí, pero no te lo confiesas ni a ti mismo.

-Incapacidad de sentirte parte de un grupo, o cómodo dentro de un grupo, por un tiempo prolongado. (Nótese que aquí ya tenemos amigos, ya se ha acabado el problema, fin de la pesadilla. Update: no)

-Convicción de que a tus amigos en realidad les caes mal. A todos. Eres muy borde, o muy aguafiestas. -Convicción de que, si no estás solo ahora, es porque vas a quedarte solo dentro de muy poco.

-Sensación de que eres incapaz de ser tú mismo cuando estás rodeado de gente. Cada vez que hablas en voz alta pierdes el control de tus pensamientos, y así dices cosas que te hacen quedar como un imbécil o un capullo. Otra vez ganas de no abrir la boca nunca más.

Pues nas, por ahora los superpoderes cósmicos de nivel 10 que te da haber sufrido bullying no aparecen por ninguna parte. Seguiremos informando.

Por cierto, incluso aunque a alguien le haya hecho más fuerte el bullying (yo no le conozco, pero puede existir, quién sabe), ¿eso quiere decir que le tenemos que dar las gracias a los abusadores?

Me disparas pero esquivo la bala, así que ¡gracias por no conseguir tu propósito de matarme!

Aunque el bullying enseñase a la víctima a ser más fuerte, el agresor seguiría siendo un puto agresor. Su intención no era hacerle más fuerte, era aprovecharse de él. Otra cosa es que no le saliese la jugada.

Y basta de lo que le enseña al abusado. ¿Qué le enseña al abusador? Que puede machacar y exprimir a la gente para sacar poder social, autoestima. Y no está mal. Total, si nadie les castiga no puede ser tan malo.

Y la víctima no va a castigarles porque no puede, y la autoridad no va a castigarles porque ¡si le está haciendo un favor al chiquillo! ¡Mira cómo aprende a ser más extrovertido y seguro de sí mismo, gracias a que le maltraten, aislen y demuestren que está totalmente desarmado!