La concursante de Gran Hermano Revolution Carlota regresó este jueves a la casa de Guadalix, de la que había salido el sábado 4 de noviembre, según el programa "siguiendo las directrices de un equipo de psicólogos". Su salida coincidió con la expulsión disciplinaria y fulminante de José María por una "conducta inaceptable". Lo siguiente que se supo es que la dirección del programa había puesto esa conducta en conocimiento de la Guardia Civil.

Según Europa Press, se trató de una denuncia por un presunto abuso sexual aunque el Instituto Armado finalmente no llegó a investigarlo porque para ello se requiere una denuncia de la posible víctima, algo que no sucedió.

Este jueves el programa mostró las primeras palabras de Carlota sobre el tema en el confesionario de Gran Hermano antes de volver a entrar en la casa y ella misma escribió también un post sobre lo ocurrido.

"No va a ser fácil explicar la magnitud de lo que siento", comenzó diciéndole al Súper. "En primer lugar, lo que me nace decir es que os agradezco de corazón el trato, la ayuda, las facilidades que he recibido en estos días porque realmente han sido muy duros".

"Muy a mi pesar tengo que confirmar que estoy de acuerdo con la decisión que tomó la organización de expulsar a José María. Es cierto que se dio un hecho grave y desagradable contra mi persona estando inconsciente", explicó Carlota.

La concursante confirmó que no ha presentado denuncia y que su relación ha terminado: "Realmente porque José María llegó a tocarme la neura sensible y porque llegó a ser importante para mí por el momento yo he renunciado a hacer ningún tipo de procedimiento. Tengo que aclarar también que desde el sábado por la tarde, y él lo sabe perfectamente, ya no existe ningún tipo de vínculo emocional con él".

Ante la opción que le ha dado el programa de volver al concurso o salir definitivamente, Carlota ha decidido reincorporarse a la casa y en este momento se encuentra ya con sus compañeros #GHDirecto — Gran Hermano (@ghoficial) 8 de noviembre de 2017

Una vez dentro de la casa, Carlota publicó un largo texto que se puede leer en la web del programa. "He decidido que hay detalles que prefiero no dar, por dolor, por respeto, por no querer perjudicar", puntualizaba en él. "Entendería perfectamente que haya personas que les gustaría tener más información, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Solo espero que se respete mi decisión y sobre todo a mi familia".

"Quiero dejar claro que la decisión que se me comunica sobre la expulsión de JM en el primer momento me deja atónita, no logro imaginar el motivo pero tras ver las imágenes el shock es tremendo y, muy a mi pesar, entiendo y estoy de acuerdo con lo que se decide. Yo soy la persona que pide hablar con él, yo soy la persona que pide que él también lo vea, aunque él lo vivió, él si estaba consciente. No se a qué hora, pero ese sábado por la tarde para mí se convierte en un total desconocido, con el que espero no tener que volver a tratar", asegura.

Carlota también pide respeto para José María y los suyos: "No me apetece por ningún motivo que él y su familia pasen un calvario, por muy desafortunado que fuese su comportamiento".