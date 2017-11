Una segunda mujer acusa al actor Ed Westwick de violación

Los escándalos sexuales entre los actores y productores de Hollywood se suceden. Ya son dos las mujeres que acusan al actor Ed Westwick (Gossip Girl) de violación. Tras las acusaciones de violación de Kristina Cohen hace tres años, ahora la actriz Aurélie Wynn asegura que el intérprete la violó en julio de 2014.

La actriz Aurélie Wynn relata los hechos en un mensaje publicado en su perfil de Facebook el miércoles 8 de noviembre. "Le dije que no y me empujó bocabajo. Yo llevaba un bañador de una pieza que él rompió. Yo estaba en shock completamente", detalla.

Wynn explica que, tras la agresión, habló con su pareja por aquel entonces, el actor Mark Salling (Glee), quien, sin embargo, la culpó por lo ocurrido y rompió con ella. Salling se declaró culpable en octubre de posesión de pornografía infantil y afrontará una pena de cárcel de entre cuatro y siete años.

En su publicación cuenta también que sus amigos y las personas de su entorno le dijeron que "era mejor no decir nada para no ser esa chica a la que nadie le creería" y que pensarían que buscaba sus 10 segundos de fama.

Esta acusación en contra de Westwick llega después de que este martes la actriz Kristina Cohen asegurara que fue violada por el actor hace tres años. "Sin ti (Kristina Cohen) yo no habría tenido la fuerza para hablar públicamente de mi dura experiencia", apuntó Wynn.

Tras conocerse esta nueva acusación en su contra, Westwick respondió con un comunicado en Instagram.

Una publicación compartida de Ed Westwick (@edwestwick) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 9:52 PST

Me resulta descorazonador y triste que, como resultado de dos afirmaciones en las redes sociales no verificadas y que pueden ser probadas como falsas, hay algunos en este entorno que podrían concluir que tuve algo que ver con tan vil y horrible conducta. No he tenido absolutamente nada que ver y estoy colaborando con las autoridades para limpiar mi nombre lo antes posible.

Westwick ya rechazó el martes haber violado a Kristina Cohen: "No conozco a esta mujer. Nunca me he sobrepasado de ninguna manera con ninguna mujer. Desde luego, no he violado a nadie", apuntó el intérprete en un comunicado también publicado en esta red social.

En una publicación en su cuenta personal de Facebook, Cohen indicó que la supuesta violación tuvo lugar cuando se encontraba en la casa del actor invitada por un productor amigo suyo. En su relato, explicó que se sintió incómoda cuando Westwick sugirió que los tres debían tener relaciones sexuales y quiso irse.

Sin embargo, el productor insistió en que no lo hiciera para no ofender a Westwick. Finalmente, se quedó y entró en una habitación para echar una siesta. "Me desperté abruptamente con Ed encima de mí y sus dedos penetrando mi cuerpo", sostuvo la actriz. "Le dije que parara, pero era fuerte. Me resistí tanto como pude, pero me agarró la cara, me zarandeó y me dijo que me quería follar. Estaba paralizada, aterrorizada. No podía hablar, no me podía mover. Me tumbó y me violó", agregó.

Tras el escándalo en torno al poderoso productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres en diferentes casos de agresión sexual, Hollywood vive inmerso en una enorme polémica ante el goteo constante de nuevas acusaciones de abuso y acoso sexual que salpican a actores como Kevin Spacey o Dustin Hoffman y a cineastas como Brett Ratner o James Toback.