C. Tangana antes se llamaba Crema y hacía una música MUY distinta a la de ahora

Todos los artistas tienen un pasado. Incluso C. Tangana, que ha dominado el panorama musical español durante el último año con éxitos como Antes de morirme (feat Rosalía) o Mala Mujer. Incluso se a atrevido ha hacer un remix de esta última con Farruko, cosa que nadie que conozca su pasado podría haberse imaginado hace unos años.

Este viernes, Antón Álvarez (ese es su nombre real) recogía el premio a Mejor Artista Revelación de 2017 de LOS40 Music Awards y se acordaba de sus inicios: "Yo vengo de un mundo que es el underground. No sé si habéis oído hablar de él. Yo vengo de otro mundo, que es la música urbana en España. Creo que todos sabéis lo que está pasando a nivel global con la música urbana. Este es el momento de que lo que está pasando en el mundo pase aquí. Yo sólo soy uno, pero hay mucha gente ahí detrás". También invitó a los artistas presentes a que entrasen en su "escena". "Que haya más mesas el año que viene, ¿vale?", agregó.

Porque antes de ser C. Tangana y dominar las listas de éxitos mundiales, Antón Álvarez se hacía llamar Crema y las visitas de sus temas en YouTube apenas superaban las 10.000 o 15.000 reproducciones. No se acercaban a los 20 millones que tienen hoy.

Crema era uno de los raperos underground de Madrid: chavales de barrio que grababan en estudios precarios —e incluso en sus casas— con micros de segunda mano y que, hasta hace relativamente poco, no fichaban por grandes productoras. En alguna entrevista, el artista ha explicado que la "C" de su nombre es un pequeño homenaje a sus trabajos anteriores.

Comenzó a editar temas hacia 2006 y a subirlos a la plataforma de YouTube. Hizo colaboraciones con otros raperos del mundillo como Charlie, de Hijos Bastardos o Chaman. Más tarde formó el grupo Agorazein, con unos amigos en Madrid. Sus letras hablaban de la vida de los chavales en los bloques de los barrios madrileños: parques, litronas, porros, amigos, rap y Madriz (sí, con Z). También noches de borracheras, desesperación, soledad y algún que otro tema de desamor. Sus canciones sonaban —y siguen sonando— entre los grupos de jóvenes que pasan el rato en los parques de la capital y sus conciertos, si no eran gratis, no costaban más de 10 euros.

Aunque ahora es conocido, además de por su música, por su ego — que tiene una cuenta propia de Twitter—, parece que C. Tangana lo vio venir hace 10 años, cuando Crema sacaba su tema Ego, uno de los más famosos de su época en el rap.

"¿Vas a hacer historia? Estudia el plan y ve sin prisa", cantaba en 2008 en el tema Hacer Historia, una canción premonitorio que interpretó junto a Charlie, de Hijos Bastardos. "Dime quienes serán recordados: ¿tus proyectos vacíos o tus tags en los lavabos?", continuaba.

Pero C. Tangana ha conseguido no caer en el olvido. Ha logrado lo que otros del panorama del rap underground no consiguieron —aunque algunos, como Nasta, ficharon por VEVO—: el reconocimiento de su música por parte de las productoras y de las emisoras oficiales. Ha pasado de ser un chaval que bajaba al parque de su barrio en chandal con una china y un litro para pasar la tarde con sus colegas a ser la estrella de los artistas que cantaron del Orgullo Gay en Madrid, a estar nominado a Mejor artista español en los MTV EMA o a subir al escenario de LOS40 Music Awards, copa en mano, para acordarse de sus humildes inicios. Puede gustar más o menos, pero su éxito es innegable.